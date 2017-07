La censura sulle foto di Nizza e la dittatura del politicamente corretto

Al direttore - Ecco da Raggi tutto ma “dichiarazioni spontanee” no.

Giuseppe De Filippi

Al direttore - Raggi indagata. Appendino indagata. Di Maio indagato. Nogarin indagato. Il partito dell’onestà quante soddisfazioni ci darà?

Giulio Martini

Non sono queste “le soddisfazioni”. Un grillino indagato è un grillino innocente fino a prova contraria, come tutti gli altri. Ma il grillismo non verrà spazzato via per via giudiziaria, almeno spero di no. Il grillismo verrà spazzato via dalla storia per incapacità assoluta a governare e a mettere in campo idee utili per governare. Il grillismo è demagogia, e la migliore demagogia di questi giorni è stata messa in luce su Twitter dal professor Fausto Panunzi: “I grillini sono contro il salvataggio delle banche. I soldi dei contribuenti vanno usati solo per salvare il comune di Roma”. Geniale.

Al direttore - Oggi ovviamente non mi unirò alle celebrazioni della presa della Bastiglia, simbolo per eccellenza della Rivoluzione francese. E non lo farò perché oltre agli orrori partoriti dall’odio anticristiano e massonico che informò fin dall’inizio i moti rivoluzionari, sfociato tra le altre cose nell’inaudita decollazione di una regina sul cui corpo posero le loro orrende manacce gli adoratori della dèa ragione, la storia della rivoluzione francese è tuttora zeppa di miti e leggende. A partire, appunto, dalla presa della Bastiglia. Comunemente ritenuta un’orrida prigione zeppa di detenuti politici, come è stato ampiamente dimostrato da storici di assoluto valore (si veda ad esempio “I falsi miti della Rivoluzione francese” di Jean Dumont), il 14 luglio 1989 c’erano 7 (diconsi sette) detenuti, e nessuno di questi politico. Non solo. ma per ironia della sorte uno dei prigionieri era quell’anima pia del marchese de Sade, uno dei più accaniti oppositori della morale cattolica nonché tra gli intellettuali più influenti nella diffusione del verbo rivoluzionario. Sempre per la cronaca, quando i rivoltosi arrivarono sul posto, a difesa della Bastiglia trovarono un misero reparto composto di mercenari svizzeri e di invalidi, roba da far impallidire neanche uno spaventapasseri. Questo è solo un esempio. Ma ce ne sarebbero molti altri. Vogliamo parlare della Vandea, la regione cattolica che fin dall’inizio si oppose alla furia rivoluzionaria? Qui vennero letteralmente sterminate 117.000 persone e distrutte 10.000 abitazioni. Motivo? Il fatto che i vandeani “preferivano i preti alla Dea Ragione”, come scrisse lo storico Reynald Sacher. Non per nulla, signori quali Hitler, Pol Pot, Lenin, Ho Chi Min, ecc. si sono ispirati proprio al genocidio vandeano per compiere le loro gesta. Ma nei testi di storia di “genocidio” della Vandea non se ne parla neanche. Due esempi concreti di come la storia della Rivoluzione francese sia ancora tutta da riscrivere, possibilmente secondo verità e giustizia.

Luca Del Pozzo

Sul 14 luglio c’è un’altra cosa che mi colpisce. Paris Match, a un anno dall’attentato di Nizza, ieri è uscito in edicola con alcune fotografie particolari, prese dalle telecamere di videosorveglianza della città la sera della strage. La procura di Parigi, come forse qualcuno oggi racconterà, ha richiesto il ritiro immediato delle copie dalle edicole. Mi sembra una scelta incredibile che va in una direzione precisa e drammatica: i morti che la dittatura del politicamente corretto ci permette di vedere pubblicati su un giornale sono soltanto quelli che possono coccolare le nostre coscienze, non quelli che potrebbero svegliarle. I morti che la dittatura del politicamente corretto ci permette di pubblicare sono soltanto quelli, per capirci, che possono provocare una nostra azione umanitaria (ricordate il piccolo Aylan?) non quelli che per esempio possono provocare una nostra reazione contro le disumanità prodotte da una guerra di religione che in troppi si ostinano a non voler vedere – e che in troppi provano a ogni giorno a nascondere, come capita con le foto di Paris Match.

Al direttore - Qualunque sia il giudizio sul progetto di legge “antifascista’’, ha sollevato un coro di commenti indignati la dichiarazione di Massimo Corsaro sulle folte sopracciglia di Emanuele Fiano e sulla loro funzione. Ma ancor più grave è stata la precisazione di Corsaro: con quello strano gioco di metafore non intendeva – ha affermato – prendersela con la fede religiosa di Fiano, ma soltanto definirlo una testa di c… o. Le style c’est l’homme. Attenzione, però. E’ pericoloso offendere un avversario attribuendo delle particolari (ed usuali) specificazioni al suo capo. Soprattutto quando si ha una testa pelata e lucida come quella di Corsaro.

Giuliano Cazzola

Una stupidaggine resta una stupidaggine. Se tutte le stupidaggini diventassero reato in pochi sarebbero a piede libero.