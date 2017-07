Tutti con Fiano, ma una scemenza è una scemenza, non un reato

Al direttore – Renzi: la minoranza mi chiese di togliere Letta. Dunque Speranza una l’aveva azzeccata?

Giuseppe De Filippi





Al direttore - A parte che prendere sul serio “dimaioinpeggio” è come prendere sul serio Gatto Silvestro. Ad ogni modo credo di ricordare come si arrivò a Triton. L’Italia aveva dovuto forzatamente prendere in mano la gestione del flusso dei migranti e l’aveva fatto mediante Mare nostrum durante il governo Letta. Ma Mare nostrum costava un accidenti e metteva sotto pressione la flotta italiana. Esistevano già a quel tempo Frontex ed Ermex a organizzazione Ue che avevano solo il compito del controllo delle frontiere europee. Fu proposto dall’Ue all’Italia una unificazione di Frontex e Mare nostrum da cui poi Triton in cui tuttavia la gestione dell’accoglienza restava all’Italia come lo era già da anni grazie a Mare nostrum. Non credo che l’Italia avesse molto da scegliere e scelse Triton che le faceva risparmiare un bel po’ di denaro e coinvolgeva per la prima volta l’Ue. Inoltre l’Italia preferiva avere il comando delle operazioni visto che il Canale di Sicilia è per noi militarmente strategico.

Giovanni Raiti

Triton è stato oggettivamente un progresso rispetto a Mare Nostrum, ma è stato un progresso non sufficiente per almeno due ragioni. La prima: non ha contribuito a disincentivare gli arrivi e non ha creato le condizioni affinché Mare Nostrum non venisse replicato a livello privato e in modo surrettizio attraverso le ong. La seconda: ha permesso di trasformare la missione nel Mediterraneo in una missione europea, e non più italiana, ma non ha permesso di trasformare in una questione europea non soltanto il salvataggio in marea ma anche l’approdo, e dunque l’accoglienza. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ieri ha ammesso che il presidente Francese Emmanuel Macron ha ragione quando chiede di distinguere tra rifugiati e migranti economici, e la vera sfida dell’Italia nei prossimi mesi sarà proprio questa, a proposito di numero chiuso: sfidare il partito unico dell’accoglienza rimpatriando i migranti economici (ovvero la stragrande maggioranza dei migranti che arrivano dalla Libia) che non dovrebbero essere nel nostro paese. Una seria politica migratoria si costruisce partendo da qui. Ne riparleremo.

Al direttore - Tatticamente la trovo una manovra giusta. I veri avversari dei riformisti sono: 5 stelle e Salvini. Ora impossibile immaginare un reddito di cittadinanza e una flat tax senza sforamento di quel rapporto... Dunque, tatticamente, la manovra è giusta. Perché costringe anche 5 stelle e Salvini a dare risposte in merito. In fatto di strategia, sono d'accordo. Ma, il punto è che in fatto di strategia il PD sembra giocare da solo in Europa. Forse soltanto Forza Europa continua a chiederlo. Ma quanti voti prenderà Forza Europa alle prossime elezioni? (Il mio, forse).

Andrea Ugolini

Al direttore - Caro Cerasa, per dimostrare quanto lei ha ragione, basterebbe paragonare il tempo dedicato da un qualsiasi telegiornale alla spiaggia di un imbecille di Chioggia e quanto all’inqualificabile comportamento dell’Unesco e del suo negazionismo nei confronti di Israele. In questo paese esiste, inoltre, un movimento che approfitta di conquistare il potere puntando sul giustizialismo e rinnegando la democrazia rappresentativa, con l’aggravante che potrebbe riuscirci.

Lorenzo Lodigiani

Esiste tutto questo ed esistono anche gli stupidi. Ieri un deputato di nome Massimo Corsaro ha detto che Emanuele Fiano (ebreo, figlio di un ebreo deportato ad Auschwitz) ha delle brutta sopracciglia “ per coprire i segni della circoncisione” dice una cosa oscena, orrenda, vergognosa. Una scemenza che sarebbe però una scemenza ulteriore trasformala in un reato. No?