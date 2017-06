Al direttore - Dopo i Lib-Dem, l’Economist farà un endorsement anche per Alfano?

Giuseppe De Filippi

Alfano avrebbe dovuto elogiare la svolta di Forza Italia e la scelta di Berlusconi di separarsi da Salvini tramite sistema proporzionale e in questa fase avrebbe dovuto promuovere e salutare con gioia la costruzione di un grande Ppe italiano. Nulla di tutto questo accadrà. Alfano rimarrà intrappolato nel suo partitino e dovrà scontare la pena che pagano tutti i leader che alla visione alla fine preferiscono la tattica. En Machell!

Al direttore - Di Matteo non esclude di candidarsi in politica. Che dire? Dopo averci regalato grandi gioie in ambito giudiziario, si appresta a farlo anche in politica.

Michele Marroni

Alcuni magistrati è meglio averli in politica che averli in magistratura.