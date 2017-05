La nostra legittima difesa passa da una giustizia efficiente, non da un'ennesima legge

Al direttore - Prudentemente a Harvard si sono introdotti di giorno.

Giuseppe De Filippi

Rido. Proviamo però a entrare nella questione della polemica sulla legittima difesa, che mi pare l’ultimo atto di una commedia italiana che si chiama populismo penale. Una legge sulla legittima difesa già c’era ed era chiara: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. La questione della difesa “proporzionata” all’offesa non può essere una materia di cui si occupa la politica ma resta e resterà sempre una materia di cui si occuperanno i magistrati. E l’unico modo per godere fino in fondo del diritto alla legittima difesa non è quello di cambiare la legge ma è chiedere alla giustizia di fare bene e rapidamente il suo lavoro. Non è un problema di “deriva di destra”, come dice Saviano. Sciocchezze. E’ un problema di qualità della giustizia. E fino a prova contraria dovrebbe essere questa (non un’ennesima legge) la nostra unica e vera legittima difesa.

Al direttore - Populismo, protezionismo, autarchia… Altro che decrescita felice, la linea della destra sovranista europea, se attuata, porterebbe alla decrescita lampo e al suicidio immediato. Noto, in linea con le assai pertinenti analisi del Foglio, che ormai tra la destra italiana e i 5 stelle c’è un’identicità persino lessicale… “l’Europa delle banche…”, “l’Europa della finanza…”, “sì, ma Soros…”.

Fabrizio Guarniera

Al direttore - Sul partito unico da Salvini a Grillo, speriamo, a quel punto, in un rinsavimento generale che da Pisapia a Berlusconi sia in grado di scongiurare il terribile evento. Di certo non quel Berlusconi che ha votato ieri con la Lega contro la nuova legge sulla legittima difesa. Avremmo un paese difficilmente governabile, ma non drammaticamente governato. P.S. ma chi ha invitato Di Maio a Harvard?

Lorenzo Lodigiani

Al direttore - Caro professor Cassese. Personalmente la metto giù semplice. L’Anac è l’ennesima costosa pagliacciata inventata da una classe politica ipocrita e vile che rinuncia al proprio compito e sfugge alle proprie responsabilità. Il proliferare di authority che si vorrebbero indipendenti da chi le nomina non depone certo a favore della buona salute della nostra democrazia rappresentativa. Ne sono tragica quanto grottesca testimonianza tutti i politici di investitura popolare che di fronte ai problemi che dovrebbero politicamente risolvere puntualmente svicolano rispondendo: occorre attendere le conclusioni della magistratura e delle authority. Nel pieno rispetto della loro autonomia e delle loro decisioni.

Gianfranco Trombetta