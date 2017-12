Il ritorno di Luciano Benetton

Il portoghese Centeno emerge come favorito per la presidenza dell'Eurogruppo

Londra, 1 dic - (Agenzia Nova) - Il ministro delle Finanze portoghese, Mário Centeno, è emerso come il favorito a diventare presidente dell'Eurogruppo grazie al supporto dei principali leader europei. I capi di Stato e di governo di Italia, Portogallo, Francia e Germania nella serata di ieri giovedì 30 novembre, a margine del vertice Ue-Africa in Costa d'Avorio, hanno discusso le candidature prima della riunione dei ministri delle Finanze dell'Eurozona che si terrà lunedì prossimo 4 dicembre: secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano britannico "The Financial Times", Centeno è stato preferito al ministro delle Finanze italiano Pier Carlo Padoan, l'altro principale concorrente di centrosinistra, le cui chance sono state bruciate dal fatto che l'Italia nella prossima primavera andrà ad elezioni a seguito delle quali lui potrebbe essere escluso dal futuro governo.

Continua a leggere l'articolo del Financial Times

Italia-Israele: organizzatori Giro d'Italia 2018 rimuovono dicitura "Gerusalemme Ovest"

Tel Aviv, 1 dic - (Agenzia Nova) - Gli organizzatori del Giro d'Italia 2018 hanno modificato la dicitura della tappa di partenza della competizione ciclistica con Gerusalemme. E' quanto si apprende dal sito internet del Giro d'Italia. In precedenza alcuni ministri israeliani avevano minacciato di abbandonare la loro partnership al Giro d’Italia 2018 se non fosse stata cambiata la definizione della tappa di partenza: Gerusalemme Ovest. "Rcs intende chiarire che l'inizio del Giro d'Italia 2018 avverrà dalla città di Gerusalemme. Durante la presentazione della competizione ciclistica è stato utilizzato materiale contenente le parole 'Gerusalemme Ovest', a causa del fatto che la competizione partirà logisticamente in quest'area della città. Questa particolare formulazione, priva di qualsiasi valore politico, è stata rimossa da qualsiasi materiale relativo al Giro d'Italia", si legge sul portale.

Continua a leggere l'articolo del Times of Isreael

Italia, allarme per l'estremismo di destra in vista delle prossime elezioni

Madrid, 1 dic - (Agenzia Nova) - I recenti successi elettorali dell’estrema destra hanno creato un certo allarmismo in Italia, pur riguardando soltanto alcune circoscrizioni municipali. Ha però destato preoccupazione, scrive "La Vanguardia", un attacco di stampo neofascista contro un centro per migranti e rifugiati a Como, a nord di Milano. L’assalto è avvenuto martedì scorso. Diversi gruppi di estrema destra, tra cui Casapound e Forza Nuova, aspirano a una rappresentanza parlamentare.

Continua a leggere l'articolo della Vanguardia

Il boss della moda Luciano Benetton torna per ridare smalto al marchio che ha fondato

Londra, 1 dic - (Agenzia Nova) - Il fondatore del Gruppo Benetton si prepara a rientrare dal pensionamento per aiutare a uscire dai guai il suo marchio di abbigliamento, rivitalizzando i colori vividi e le innovative pubblicità per il quale era diventato famoso: Luciano Benetton, che fondò la società nel 1965 con tre fratelli minori, ha presentato il suo piano di rilancio ieri giovedì 30 novembre; pur ammettendo che all'età di 82 anni non è sicuro di averne la forza, ha sottolineato che troverà il modo di farcela in ogni caso.

Continua a leggere l'articolo del Times

Gli antichi affreschi di un una catacomba di Napoli saranno restaurati con i fondi di un produttore di prosciutto

Londra, 1 dic - (Agenzia Nova) - I fondi per il restauro di alcuni preziosi affreschi italiani arriveranno da una fonte assolutamente inusuale: una produttore di prosciutto. La società Parmacotto, che produce un celebre prosciutto cotto di Parma, ha donato 30 mila euro per la pulizia ed il restauro degli affreschi delle Catacombe di San Gennaro, un labirinto di tunnel e gallerie che si trovano sotto le strade di Napoli.

Continua a leggere l'articolo del Telegraph