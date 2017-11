L'Europa non è pronta per la prossima ondata migratoria dall'Africa

- Ben 808 persone in una settimana: tanti sono i rifugiati soccorsi la scorsa settimana dalla nave di salvataggio “Aquarius” delle due organizzazioni non governative SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere. Poco più della metà di essi, tra cui 40 donne e 60 minori, sono stati sbarcati lunedì a Catania, in Sicilia. Ad eccezione di un egiziano, un etiope, un pakistano, un sudanese del Sud e un rifugiato dal Bangladesh, tutti sono arrivati dall’Eritrea. “La Libia è un paese di transito per i rifugiati. Non c’è mai stato un libico tra quelli che sono arrivati in Italia”, ha detto lunedì a Roma il ministro dell'Interno italiano Marco Minniti. Dal mese di giugno, il numero dei migranti giunti in Italia è sceso drasticamente, ma ora è nuovamente in crescita: non arrivano solo dalla Libia, ma anche da Tunisia ed Egitto. “Siamo stati in grado di evitare un collo di bottiglia”, ha detto Minniti, ribadendo che “non abbiamo mai smesso di registrare gli arrivati e le nostre porte sono e rimarranno aperte”. Il ministro ha risposto così alle critiche delle Ong alla politica della Ue di finanziamenti e formazione della Guardia costiera libica. I migranti fermato e portati nei campi profughi libici sono spesso vittime di violazioni dei diritti umani. Attualmente nei campi ci sarebbero 19.900 persone. Nel solo mese di settembre ne sono arrivati 7.000. Le Nazioni Unite hanno criticato la situazione. Notizie e dettagli provengono dai stessi salvati. Un video della CNN mostra una presunta vendita all’asta di schiavi, e ha suscitato sgomento e indignazione, anche in Germania. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Migrazioni (Oim) ha segnalato l’asta dei migranti nel mese di aprile. Il governo del Ruanda ha detto di poter accogliere fino a 30.000 migranti africani provenienti dalla Libia. “Il Ruanda non può rimanere in silenzio quando la gente è maltrattata o è venduta come i bovini”, ha dichiarato il ministro degli Esteri del Paese dell’Africa orientale, Louise Mushikiwabo. “Le nostre porte sono aperte”, ha detto. Per l’Italia quello libico non è un problema solo italiano, bensì europeo. Le priorità secondo il ministro Minniti sono quelle “d’indirizzare il flusso dei rifugiati e di bloccare l’immigrazione clandestina. Inoltre bisogna creare corridoi umanitari per lavorare a stretto contatto con le Nazioni Unite per il rispetto dei diritti umani e per migliorare le condizioni nei campi in Libia”. Il ministero degli Esteri italiano ha appena pubblicato una gara d’appalto per le Ong per individuare i campi profughi in Libia dove lavorare. “La stabilità politica e la responsabilità per i rifugiati è comune ai due leader libici”, ha dichiarato Minniti riferendosi a Fayez al Sarraj e al generale Khalifa Haftar. “Una Libia stabile è importante anche per la sicurezza europea”, ha proseguito il ministro italiano. Il vertice Ue-Africa si terrà questa settimana in Costa d’Avorio. Il cancelliere tedesco Angela Merkel si recherà mercoledì a Abidjan.