L'uscita dai Mondiali di calcio costa all'Italia un miliardo di euro

Lo spettro dell'immigrazione alimenta in Italia il ritorno della destra

Londra, 15 nov - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "The Financial Times" pubblica oggi un lunghissimo reportage sulla situazione politica in Italia: partendo dall'esempio del piccolo Comune di Cascina, in Toscana, passato da una amministrazione di centrosinistra a un sindaco della Lega Nord, il corrispondente del giornale, James Politi, sottolinea come i timori diffusi tra gli italiani per l'ondata migratoria e per la sicurezza pubblica stiano alimentando il ritorno in auge dei partiti di centro-destra e potrebbero portarli alla vittoria nelle elezioni politiche previste per il marzo 2018.

L'economia italiana nel terzo trimestre è cresciuta più di quanto previsto dagli analisti

Londra, 15 nov - (Agenzia Nova) - L'economia italiana nel terzo trimestre è cresciuta più di quanto previsto dagli analisti mentre nell'intera Eurozona continua la ripresa dopo la crisi del 2012-13: i dati ufficiali mostrano che il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Italia è aumentato dello 0,5 per cento sul trimestre precedente, superando le aspettative degli analisti che prevedevano una crescita dello 0,4 per cento e accelerando rispetto allo 0,3 per cento raggiunto nel secondo trimestre; su base annua, il tasso di crescita è salito dall'1,5 all'1,8 per cento.

Il mancato accesso ai Mondiali di calcio potrebbe costare al paese un miliardo di euro

New York, 15 nov - (Agenzia Nova) - La mancata qualificazione della Nazionale italiana di calcio ai mondiali del 2018 - un evento che non si verificava da 60 anni - potrebbe costare al paese circa un miliardo di euro, ha dichiarato l'ex presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Franco Carraro. "Non si tratta solo della pubblicità e dei diritti televisivi, ma anche del merchandising connesso all'evento", ha spiegato Carraro, senatore del partito Forza Italia di Silvio Berlusconi. L'Italia non falliva una qualificazione ai mondiali di calcio dal 1958.

La mancata qualificazione ai Mondiali avrà un impatto economico e sociale

Madrid, 15 nov - (Agenzia Nova) - Il fallimento della squadra italiana nella classificazione per la Coppa del Mondo 2018 in Russia, per la prima volta negli ultimi 60 anni, non è solo un fallimento dal punto di vista sportivo, ma avrà anche un notevole impatto economico e sociale. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, che stima le perdite economiche del fallimento in decine di milioni di euro. È previsto infatti un calo dei profitti della Federcalcio italiana, che avrebbe guadagnato circa 1,5 milioni di dollari solo per partecipare, degli sponsor e dei diritti televisivi delle partite.

Italia: la Disneyland gastronomica

Madrid, 15 nov - (Agenzia Nova) - Un parco a tema per celebrare la cultura alimentare italiana, dalla coltivazione nel campo alla padella, considerato la “Disneyland per i buongustai”. Il parco verrà inaugurato questa settimana a Bologna con la previsione di attrarre annualmente circa sei milioni di visitatori. Lo riferisce oggi il quotidiano spagnolo “El Mundo”, che ricorda come il parco tematico sia nato da un’idea di Oscar Farinetti, l’imprenditore fondatore del marchio Eataly, uno dei progetti gastronomici di maggior successo nel mondo negli ultimi dieci anni, con prodotti di lusso che hanno conquistato i palati di clienti internazionali, da New York alla Cina. Il parco è stato battezzato Fico, acronimo di Fabbrica italiana contadina.

