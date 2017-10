La Bce vuole acquistare meno obbligazioni in futuro, ma per più tempo

- Peter Praet, capo economista della Banca Centrale Europea (Bce), dieci giorni fa ha parlato a New York durante l'annuale incontro del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, ma le decisioni in merito alla politica adottata per il futuro dalla Bce saranno illustrate solo durante la prossima riunione prevista per la settimana prossima. Stando alle indiscrezioni della stampa tedesca, Francoforte deciderà di continuare con la politica di acquisti di obbligazioni statali anche il prossimo anno, ma con volumi più bassi e per un periodo prolungato. Inoltre tale volume non potrà superare un terzo del totale delle obbligazioni di ciascun Paese, per non passare per un finanziamento che è vietato e contro cui si è chiaramente schierata la Germania. Finora la Bce ha acquistato più di due mila miliardi di euro in obbligazioni governative, ma anche un 20 per cento di quelle societarie. “La Bce acquisterà da gennaio a settembre del prossimo anno obbligazioni per un valore di 30 miliardi di euro al mese, per poi terminare entro la fine dell’anno”, ha detto Joerg Kraemer, capo economista di Commerzbank. L’unione monetaria è ancora fragile e in molti Paesi, in particolare l’Italia, la fine del sostegno della Bce rischierebbe di innescare una crisi del debito. Andreas Rees, capo economista per la Germania di UniCredit, a cui appartiene anche la HypoVereinsbank, sostiene: “La Bce ha reagito al buon sviluppo economico nella zona euro. Questo permette una politica monetaria un po’ più allentata”. Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, è uno dei critici più acuti degli acquisti di obbligazioni, ma è in minoranza tra i banchieri centrali europei. I risparmiatori ora sperano che i tassi d’interesse aumentino un po’. Secondo le stime di DZ Bank in Germania dal 2010-2016 sono andati in fumo circa 200 miliardi di euro di interessi "mancati" per effetto delle politiche espansive della Bce.