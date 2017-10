Airbnb vuole salvare i borghi italiani a rischio

Italia: Airbnb al salvataggio dei borghi italiani

- Airbnb, sito che propone alloggi di privati per brevi periodi, ha deciso di lanciare una piattaforma dedicata ai borghi italiani in collaborazione con il Ministero della cultura e l’Associazione dei comuni italiani (Anci). Ne parla “Les Echos”, spiegando che il progetto interesserà principalmente il centro e il sud della penisola. Nel 2016 Airbnb ha pubblicato 30mila annunci che hanno permesso di accogliere 500mila turisti in diverse decine di borghi, per un valore di 80 milioni di euro. I rappresentanti dei borghi rurali, molti dei quali a rischio visto il basso tasso demografico, si sono detti soddisfatti dell’iniziativa, considerata come un’opportunità per rilanciare siti a rischio.