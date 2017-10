Il mercato del lavoro in Italia si scalda, scrive il Financial Times

Italia, il mercato del lavoro si scalda nonostante la tiepida ripresa

- Finalmente il mercato del lavoro in Italia sta dando segnali di speranza ad un paese fiaccato da un altissimo tasso di disoccupazione provocato dalla lunghissima crisi economica. Lo nota il quotidiano finanziario britannico "The Financial Times" in un articolo in cui il corrispondente da Roma, James Politi, cita le dichiarazioni entusiastiche di Antonio Bonardo, manager dell'agenzia di lavoro interinale Gi Group, ed i dati forniti dal capo economista di Confindustria, Luca Paolazzi: certe regioni stanno registrando un "aumento bestiale" delle assunzioni, dice Bonardo; mentre per Paolazzi l'occupazione "non è affatto la Cenerentola" della congiuntura e anzi sta guidando la ripresa economica del paese. E' vero, scrive il "Financial Times", che il tasso di disoccupazione è rimasto inchiodato all'11,2 per cento della forza lavoro, un livello superiore al periodo pre-crisi; ma il mero dato statistico nasconde una realtà incoraggiante: e cioé il ritorno sul mercato del lavoro di una massa di persone che negli scorsi anni avevano persino rinunciato a cercare un impiego. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat e citati nell'articolo di Politi, dal 2013 in Italia è stato creato un milione di nuovi posti di lavoro ed il totale degli occupati è tornato sopra la barra dei 23 milioni, come nel 2008; particolarmente positivi poi sono i dati sull'occupazione femminile, che nello scorso mese di agosto ha raggiunto il massimo livello storico del 48,9 per cento. Il netto miglioramento del panorama economico italiano viene enfatizzato dal governo di centro-sinistra guidato dal Partito democratico (pd), che ne ascrive il merito alla riforma "Jobs Act" varata da Matteo Renzi, ex primo ministro ed attuale leader del Pd, che starebbe dando finalmente i suoi frutti; ed è un miglioramento su cui il governo conta molto per contrastare lo scontento sociale cavalcato dai partiti populisti come il Movimento 5 stelle e la Lega nord in vista delle cruciali elezioni in programma per la primavera del 2018. Tuttavia, ricorda il "Financial Times", la ripresa dell'occupazione è alimentata soprattutto da contratti a tempo determinato, perdipiù in settori caratterizzati da bassi salari e grande incertezza: e questo significa che larghi settori della società italiana, a cominciare dai giovani, non avvertono ancora alcun miglioramento sostanziale nella loro vita quotidiana. Si tratta di una realtà di cui è consapevole il governo di Roma, che sta preparando una serie di misure per incentivare le assunzioni di giovani da inserire nella Legge di stabilità che vedrà la luce in via definitiva alla fine di questo mese di ottobre.