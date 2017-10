Perché la Lombardia non sarà la Catalogna italiana

Spagna: massima pressione su presidente catalano Puigdemont per evitare una dichiarazione unilaterale

- Il presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont comparirà domani davanti al parlamento per riferire sulla crisi politica in atto nella regione. Una volta aperta la sessione, tutto sarà possibile, scrive il quotidiano El Pais", inclusa una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Il quotidiano spagnolo analizza la situazione in corso e le possibili mosse di Puigdemont, a cui spetta la prossima mossa nella contesa indipendentista. La segretezza dei piani del governo catalano è stata minata dalle dichiarazioni del coordinatore del partito democratico europeo catalano (PdeCat), Marta Pascal, che ha annunciato che Puigdemont opterà per una “dichiarazione simbolica” di indipendenza e riconoscerà davanti alla Camera la validità del risultato referendario. L’ex presidente Artur Mas, si legge sempre nell’articolo di “El Pais”, aveva ammesso venerdì che la Catalogna non è pronta per dichiararsi indipendente perché le mancano le strutture statali di base, come ad esempio una Tesoreria autonoma da Madrid. Il quotidiano spagnolo ricorda inoltre le conseguenze immediate e le possibili ripercussioni di una eventuale dichiarazione di indipendenza. La separazione unilaterale della Catalogna lascerebbe infatti il territorio catalano al di fuori dell’Unione europea, dell’unione monetaria, dell’area Schengen e dei grandi accordi commerciali. Preoccupazione anche sul versante bancario: “La divisione non è mai buona per l’economia e la stabilità finanziaria” ha dichiarato Bruno Le Maire, ministro francese dell’Economia e delle Finanze, aggiungendo che la Banca centrale europea farà quanto necessario per garantire la stabilità finanziaria della zona euro qualunque cosa dovesse accadere in Spagna.