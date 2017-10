L'Italia cerca di riportare Cesare Battisti in patria

L’Italia lavora per la estradizione di Cesare Battisti dal Brasile

Madrid, 6 ott - (Agenzia Nova) - Il governo italiano ha annunciato ieri che sono in corso trattative per estradare dal Cesare Battisti, condannato per terrorismo, dal Brasile, dove è stato arrestato mentre cercava di varcare il confine con la Bolivia. Secondo quanto riferito ieri dal quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha annunciato l’incontro con l’ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini, con l’obiettivo di elaborare la strategia migliore per riportare Battisti in Italia in fuga dal 2004.

Il ministro Delrio fa lo sciopero della fame per lo “ius soli”

Madrid, 6 ott - (Agenzia Nova) - Il ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, si è unito allo sciopero della fame indetto per oggi per chiedere l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge per introdurre lo “Ius Soli” per concedere la cittadinanza italiana anche ai bambini nati nel paese da genitori stranieri. Un gruppo di 900 insegnanti ha indetto pochi giorni fa uno sciopero della fame con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone per spingere il governo a sottoporre l’approvazione della legge a un voto di fiducia. I sostenitori dello sciopero, ha riferito ieri la stampa spagnola, hanno chiesto di poter indire un “giorno della cittadinanza” per manifestare davanti al Senato, il 13 ottobre prossimo, e chiedere l’approvazione della legge.

La banca d'Italia prova ad ammorbidire la posizione della Bce sugli accantonamenti bancari

New York, 6 ott - (Agenzia Nova) - La Banca d'Italia chiede alla banca centrale europea di ammorbidire i nuovi requisiti che l'Eurotower intende imporre alle banche dell'Eurozona in termini di accantonamenti di capitale a copertura dei crediti deteriorati. Lo hanno riferito fonti vicine alla banca d'Italia, secondo cui quest'ultima punta ad esentare dai nuovi requisiti i prestiti garantiti da asset collaterali. Le banche italiane hanno iscritto nei loro bilanci il 30 per cento del monte di debiti problematici dell'eurozona, che ammonta in tutto a 915 miliardi di euro.

L’Ocse mostra le debolezze di Roma nella formazione e nell’educazione

Parigi, 6 ott - (Agenzia Nova) - Sul suo sito, “Les Echos” parla dell’ultimo rapporto Ocse sull’Italia, dove emergono le “debolezze” del paese nei settori della formazione e dell’istruzione. Il quotidiano economico ricorda che il 40% della popolazione adulta presenta un basso livello di competenze nel settore informatico e nella conoscenza di lingue straniere e solo il 25% dei cittadini di età compresa tra i 25 e i 34 anni sono laureati, contro la media nell’area Ocse del 43%. L’organizzazione reputa necessario migliorare l‘accesso all’istruzione, soprattutto nelle famiglie più modeste.

Colin Firth, da gentleman inglese a cittadino italiano

Madrid, 6 ott - (Agenzia Nova) - L’attore britannico Colin Firth, protagonista di film come “The King’s Speech” e “Bridget Jones” ha appena ricevuto il suo nuovo status di cittadino italiano. Ne ha scritto ieri la stampa spagnola, che si chiede perché Firth abbia scelto proprio questo momento per richiedere la doppia nazionalità considerando che il fatidico sì è stato pronunciato nel 1997. Secondo la stampa britannica non ci sarebbero dubbi: il vero motivo è la Brexit, definito da Firth un “disastro di proporzioni inaspettate”. Anche Ralph Fiennes e Aleksander Vusic si sono mossi legalmente per ottenere altri passaporti.

