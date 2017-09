L'eurozona crescerà quanto gli Stati Uniti, dice l'Ocse

Regno Unito: May punta a bypassare Bruxelles e a rivolgersi ai leader nazionali

- Brexit in evidenza sulla stampa britannica, alla vigilia del discorso che la premier del Regno Unito, Theresa May, terrà a Firenze. Dopo mesi di scontro politico, il focus si è spostato dai principi ai soldi. Dalla leader di Downing Street ci si aspetta la prima offerta: la promessa che nessun altro paese membro dell’Unione Europea dovrà pagare di più per il bilancio fino al 2020 a causa dell’uscita della Gran Bretagna. La proposta di venti miliardi di euro di sui si parla servirebbe a coprire il buco finanziario, lasciando aperta la questione degli impegni a lungo termine. Secondo indiscrezioni, il discorso si concentrerà sulla fase di transizione e cercherà di influenzare i leader nazionali: la premier è convinta che ogni decisione sui futuri accordi sarà presa dai capi di Stato e di governo in sede di Consiglio europeo e non dalla Commissione. Keir Starmer, segretario ombra per la Brexit del Labour, principale partito di opposizione, dopo aver incontrato componenti della squadra negoziale dell’Ue, sostiene che Bruxelles ha “aspettative elevate” sul discorso di domani, ma che al tempo stesso teme che May, a causa della sua debolezza politica, non sia in grado di mantenere gli impegni. In un articolo pubblicato sul quotidiano “The Telegraph”, Nick Timothy, ex capo di gabinetto di May, scrive che la premier merita il pieno appoggio di tutti i suoi ministri e che a indebolire la sua posizione non è solo il segretario agli Esteri, Boris Johnson, ma anche il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, che non considera nessun aspetto positivo della Brexit.