Il futuro governatore di Bankitalia è un rebus per Gentiloni

Venezuela: perché sempre più migranti scelgono l'Italia

- Dopo gli Stati Uniti e la Spagna, il terzo paese in cui arrivano più migranti venezuelani è l'Italia. Lo riferisce la "Bbc" in un lungo articolo riportato integralmente dal quotidiano venezuelano "El Nacional". Il pezzo ragiona sui motivi che alimentano un flusso inedito, vista la tradizionale preferenza dei migranti per un paese di lingua spagnola, ma in costante crescita. Contano tra le altre cose le radici messe dagli italiani emigrati tra le due Guerre nei paesi caraibici, riflesse nel fatto che il Venezuela è il secondo paese per consumo di pasta pro capite del mondo. O i legami di sangue che i venezuelani hanno in Italia e che tornano utili al momento di cercare un appoggio.