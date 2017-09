Il lento negoziato sulla Brexit spinge gli italiani euroscettici ad accantonare i piani per l’uscita dall’euro

Londra, 5 set - (Agenzia Nova) - Il tortuoso negoziato per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, secondo il quotidiano britannico “The Times”, sta spingendo i partiti populisti italiani ad ammorbidire la retorica anti-Ue e la minaccia di lasciare l’area dell’euro. Luigi Di Maio, esponente di punta del Movimento 5 stelle, e Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, al Forum Ambrosetti di Cernobbio (Como) hanno mostrato agli imprenditori il loro nuovo approccio: il primo ha detto di non volere un’Italia populista, estremista o antieuropea; il secondo, pur ribadendo la critica contro le politiche di austerità, ha sottolineato che un referendum sulla moneta sarebbe incostituzionale.

La Francia si unisce all’Italia nella richiesta di liste transnazionali per contrastare l’ascesa delle forze euroscettiche

Londra, 5 set - (Agenzia Nova) - La Francia, riferisce il “Financial Times”, ha ufficialmente appoggiato la proposta dell’Italia di liste transnazionali alle prossime elezioni europee, nel 2019. L’idea sarà discussa l’11 settembre in una riunione della commissione Affari costituzionali del Parlamento di Strasburgo. Parigi ritiene che una riforma del genere possa inviare ai cittadini un messaggio di unità e fiducia nel progetto europeo, proprio nel momento in cui il Regno Unito lascia l’Unione.

Italia: Pirelli offrirà il 40 per cento del suo capitale



Parigi, 5 set - (Agenzia Nova) - Il fabbricante italiano di pneumatici Pirelli, passato nel 2015 sotto controllo cinese, piazzerà sul mercato fino al 40 per cento del suo capitale in occasione del suo ritorno in Borsa previsto per il mese di ottobre: la società lo ha annunciato ieri, lunedì 4 settembre, con un comunicato. Pirelli ha spiegato di aver presentato il 1° settembre scorso una richiesta alla Borsa italiana per la sua ammissione; il gruppo dice di "attendersi" che la quotazione "cominci in ottobre".

UniCredit guarda con interesse al mercato turco



New York, 5 set - (Agenzia Nova) - Intervistato da "Bloomberg" in occasione dell'annuale Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'ad di UniCredit Spa, Jean Pierre Mustier, annuncia l'intenzione de gruppo bancario da lui diretto di investire ulteriori risorse nella banca commerciale turca Yapi & Kredi Bankasi AS, e definisce la presenza nell'Europa centrale ed orientale un "motore di crescita" per la prima banca italiana.

Migrazioni: la Ong maltese Moas sospende le operazioni nel Mediterraneo



New York, 5 set - (Agenzia Nova) - L'organizzazione non governativa maltese Moas, una delle principali organizzazioni umanitarie impegnate da tre anni nel soccorso dei migranti al largo della Libia, ha annunciato lunedì la sospensione delle operazioni nel Mediterraneo a seguito delle crescenti tensioni con le autorità italiane e libiche e del brusco calo delle partenze di migranti dal paese nordafricano. La Ong ha annunciato che invierà la sua nave, la Phoenix, al largo della Baia del Bengala, per prestare soccorso ai musulmani Rohingya in fuga dalle violenze settarie nel Myanmar. Moas è la quarta Ong umanitaria a sospendere le operazioni nel mediterraneo dopo Medici senza frontiere, Save the Children e la tedesca Sea Eye, dopo la decisione del governo italiano di imporre a queste organizzazioni un codice di condotta per le operazioni di salvataggio in mare.

