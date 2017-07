Tutti i guai di Roma, tra risse idriche e trasporti al collasso

Germania, nuove richieste di espulsioni per i rifugiati violenti dopo gli ultimi attacchi mortali

- Dopo l’attacco ad un supermercato di Amburgo messo in atto da un 26 enne palestinese noto islamista, nato negli Emirati Arabi Uniti, che ha ucciso un 50 enne e ferito altre 7 persone, si fa più forte in Germania la richiesta di espulsione per i richiedenti asilo pericolosi. L'attenzione torna inoltre a posarsi sul lavoro delle forze dell'ordine, che ancora una volta non sono state in grado di prevenire gli atti violenti di soggetti già noti per la loro pericolosità e il loro profilo ideologico radicale. Richieste di chiarimento sono state avanzate a questo proposito dal senatore socialdemocratico Andy Grote. Il segretario generale dell’Unione cristiano sociale (Csu), Andreas Scheuer, ha detto alla “Bild am Sonntag” che “i circoli viziosi procedurali devono essere superati. Se un radicalizzato è noto, deve essere messo fuori gioco e fermato prima che commetta atti di quel tipo”. L’esperto socialdemocratico (Spd) di politica interna Burkhard Lischka così si è espresso al riguardo: “Anche se le circostanze concrete non sono ancora chiare, si pone la questione del perché l’uomo non fosse in stato di detenzione”. Lischka ha aggiunto che “va posta in essere una maggiore pressione economica sui quei paesi non cooperativi che non consentono il rimpatrio dei loro cittadini pericolosi”. L’esperto di politica interna dell’Unione cristiano democratica (Cdu), Armin Schuster, ha richiesto maggiore impegno per i rimpatri da parte del governo. Da sabato scorso è in vigore la nuova legge sulla politica degli espatri. Ai potenziali aggressori potrà essere applicata una cavigliera elettronica. Il 26 enne che venerdì pomeriggio aveva attaccato con un coltello i clienti di un supermercato del quartiere Barmbek di Amburgo era arrivato in Germania nel 2015, come rifugiato. Prima era stato in Norvegia, Svezia e Spagna. Gli era già stato notificato il rifiuto della domanda di asilo, e non aveva presentato ricorso. Il cancelliere Angela Merkel (Cdu) ha dichiarato: “L’atto di violenza deve essere e sarà chiarito”. Merkel ha poi manifestato la propria solidarietà alle vittime e ha ringraziato quanti hanno fermato l’aggressore prima dell’arrivo della polizia, ricordando che tra costoro c'erano "diversi immigrati". Domenica, però, la Germania ha dovuto fare immediatamente i conti con un altro gravissimo episodio di violenza: un immigrato iracheno ha aperto il fuoco con un'arma automatica in una discoteca di Costanza, uccidendo una persona e ferendone altre tre prima di essere a sua volta ucciso dalla Polizia. All'indomani dell'episodio, le autorità sostengono però che non si sia trattato di un atto di terrorismo.