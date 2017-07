Il vicolo cieco dell' Europa sull'accoglienza dei migranti

Migrazioni: un vicolo cieco Berlino, 10 lug 08:30 - (Agenzia Nova) - L'Italia è alle strette: i campi di accoglienza sono pieni, e al largo della Libia più di 2.000 persone dall’inizio dell’anno sono annegate. Se non cambia nulla, il Mediterraneo avrà inghiottito nel 2017 più migranti che mai. L’incontro della scorsa settimana tra i ministri dell'Interno europei a Tallin non ha cambiato molto e l’aiuto promesso all’Italia è più simbolico che concreto. Si punta piuttosto alla cooperazione con i paesi di transito del Nord dell’Africa, a cominciare dalla Libia, dove l'Ue vorrebbe fermare i migranti provenienti dalle regioni sub-sahariane. La Libia, però, non è un paese come la Turchia: mancano interlocutori istituzionali di riferimento, ed è per questo che alcuni Stati europei, come la Germania, sembrano propendere piuttosto per la cooperazione con i paesi africani d'origine dei migranti, come proposto da Gerald Knaus che con il suo think tank “Iniziativa europea per la stabilità” ha progettato l’accordo con la Turchia. Knaus raccomanda di mettere l’Italia, con l’assistenza della Ue, in una posizione tale da poter decidere in modo efficace in materia di asilo e di rimpatri forzati. Secondo Knus, l’Unione europea dovrebbe offrire a paesi come la Nigeria l’accoglienza di quote annuali fisse che verrebbero distribuiti equamente tra tutti gli Stati membri, così da regolare il fenomeno delle migrazioni economiche. Leggi l'articolo del Sueddeutsche Zeitung

I lampedusani si rivoltano contro la marea di migranti Londra, 10 lug 08:30 - (Agenzia Nova) - Per avere un’idea della crescente delusione degli italiani per l’abbandono del loro paese nella gestione dell’emergenza migrazioni, basta considerare la sorte politica dell’ex sindaco di Lampedusa (Agrigento) Giusi Nicolini, riferisce il settimanale britannico “The Observer”. Dopo aver vinto diversi premi per l’impegno umanitario e la pace, tra i quali il recente Félix Houphouët-Boigny attribuito dall’Unesco, Nicolini è arrivata solo terza alle elezioni amministrative, vinte dall’indipendente Salvatore Martello. Il nuovo sindaco ha detto che l’isola resterà accogliente con i migranti, ma che la priorità è concentrarsi sul miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti. Leggi l'articolo dell' Observer

Italia: ex premier Renzi propone una nuova agenda economica

New York, 10 lug 08:30 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, intende chiedere all'Europa un allentamento dei vincoli di deficit per cinque anni, così da ottenere risorse necessarie a rilanciare la crescita. E' quanto si evince da un estratto del nuovo libro di Renzi, pubblicato ieri dal "Sole 24 Ore". Se rieletto, l'ex premier intende chiedere a Bruxelles di mantenere il deficit al 2,9 per cento del pil per cinque anni - appena un decimo di punto sotto il massimo previsto dai trattati comunitari - così da liberare 30 miliardi di euro con cui ridurre la pressione fiscale e rilanciare la crescita, con l'obiettivo di ridurre il rapporto debito-pil. la proposta, spiega Renzi, verrà inclusa nel programma del Partito democratico per le prossime elezioni politiche, che si terranno in primavera. Ad oggi gli obiettivi ufficiali assunti dall'Italia prevedono la riduzione del rapporto deficit-pil al 2,1 per cento nel 2017, rispetto al 2,4 per cento dello scorso anno.