Abbiamo abbandonato l'Italia rurale

Germania e Italia premono per una revisione delle norme sui salvataggi bancari

New York, 15 giu - (Agenzia Nova) - I regolatori europei dovrebbero prestare attenzione alle conseguenze sociali delle risoluzioni bancarie, all'atto dell'attuazione delle norme comunitarie sul bail-in. E' quanto chiedono congiuntamente Germania e Italia, in un documento rivolto alla Commissione Ue e consultato da "Reuters". Le norme sul bail-in, che prevedono la partecipazione di azionisti e grandi correntisti all'appianamento delle perdite di un istituto di credito, sono oggetto di forti critiche in Italia, dove lo Stato è alle prese col salvataggio di diverse banche in grave difficoltà. La Germania ha temperato la sua posizione iniziale, riconoscendo che la liquidazione di un istituto di credito non può prescindere dalle conseguenze socio-economiche per i risparmiatori coinvolti. Berlino riconosce in particolare che i clienti delle banche sono diversi tra loro, e "in alcuni casi meritano tutele particolari".



Il sindaco Raggi chiede uno stop all'arrivo di migranti a Roma

Londra, 15 giu - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, del Movimento 5 stelle, riferisce il "Financial Times", ha chiesto un freno all'afflusso dei migranti nella città, alimentando il conflitto col governo ed evidenziando una svolta a destra del suo partito sull'immigrazione. Due giorni dopo la sconfitta dell'M5s al primo turno delle elezioni amministrative, il sindaco ha scritto al prefetto per chiedere che si dia ascolto ai cittadini romani e si allenti la pressione migratoria: a suo parere la tensione sociale è già forte e non si può pensare di creare altri centri di accoglienza. Sullo stesso giornale, il corrispondente James Politi racconta gioie e difficoltà della vita nella capitale italiana, i cui problemi più gravi sono i rifiuti e i trasporti pubblici.

L'esodo dell'Italia rurale

Londra, 15 giu - (Agenzia Nova) - L'Italia rurale si spopola, riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph": un vero e proprio esodo. Centinaia di paesi si sono svuotati o stanno per essere abbandonati; alcuni sono una tentazione solo per gli acquirenti stranieri in cerca di seconde case. A Casali Socraggio, frazione di Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola), è rimasta una sola abitante, la novantenne Paolina Grassi.

I rom dopo lo sgombero di Napoli: "Dovremmo essere negli stessi quartieri degli italiani, ma siamo ai margini"

Londra, 15 giu - (Agenzia Nova) - Un reportage del quotidiano britannico "The Independent" segue le vicende di alcuni rom dopo lo sgombero del campo di via Gianturco a Napoli. La comunità è una delle minoranze più perseguitate al mondo, una persecuzione che alcuni considerano "l'ultima forma accettabile di razzismo". Il giornale dà voce a Petrica, Alex, Viorica, Gheorghe, Abiade e Maria, che raccontano le loro storie di emarginazione.

Roland, il tedesco che mangia a sbafo a Firenze intestando il conto "agli italiani"

Parigi, 15 giu - (Agenzia Nova) - Il quotidiano francese "Le Monde" dedica la rubrica "BigBrowser" a firma di Luc Vinogradoff alla vicenda del 37 enne Roland, che imperversa nella città di Firenze mangiando a sbafo nei migliori ristoranti e rifiutandosi poi di pagare il conto, affermando che, essendo lui cittadino tedesco, alla fine comunque "gli italiani pagheranno": una motivazione che può sembrare di carattere politico e che comunque riflette i conflittuali rapporti tra Italia e Germania in quest'epoca di crisi dell'Unione Europea.

