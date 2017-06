Germania, le monarchie del Golfo finanziano al diffusione del salafismo

- La famiglia reale dell’Arabia Saudita avrebbe stanziato fondi per la costruzione di 200 nuove moschee in Germania. È vero, scrive la "Sueddeutsche Zeitung", che le moschee tedesche sono sovraffollate a seguito all’arrivo di quasi un milione di profughi dal 2015, ma le autorità tedesche temono già le ricadute per la sicurezza legate alla drammatica diffusione del salafismo nel paese. I Servizi temono in particolare l'aflusso di predicatori radicalizzati dalla Bosnia-Erzegovina, dove Arabia Saudita e Qatar hanno operato importanti investimenti economici negli ultimi anni, ha dichiarato il capo dell’intelligence della Turingia Stephan Kramer. La legge tedesca garantisce libertà di religione, e dunque le autorità tedesche non hanno appigli legali per impedire la costruzione di edifici di culto come quello di Fellbach-Oeffingen, nel Sud della Germania: un complesso di edifici su tre livelli, con 14 piazzole, in una cittadina di appena 7 mila abitanti. L’Ufficio criminale di Stoccarda ha scoperto che dietro alla società kuwaitiana “Revival of Islamic Heritage”, intenzionata ad acquistare l’immobile, c’è il “Rihs”, una delle maggiori organizzazioni internazionali di proselitismo islamico del Golfo, a cui è stato vietato nel 2008 di operare negli Stati Uniti per i legami con le organizzazioni terroristiche. Il movimento tenta di acquistare terrenni e scuole coraniche in Germania dal 2002, e da allora gli investimenti gli sono stati vietati. Il numero di soggetti residenti in Germania e identificati dalle autorità tedesche come salafiti radicali è raddoppiato negli ultimi cinque anni a oltre 10 mila unità. Negli ultimi mesi il Bnd e l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione hanno rilevato un drastico aumento delle attività di proselitismo salafita finanziato dagli Stati del Golfo. I servizi tedeschi collegano queste attività ai finanziamenti di Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. L’Arabia Saudita, in particolare, investe secondo le autorità tedesche oltre 100 milioni di euro ogni anno per la diffusione del wahabismo in Europa, e controlla direttamente o indirettamente almeno 20 entità dedite alla diffusione di quella dottrina islamica radicale in tutto il mondo: un esempio è l' International Islamic Relief Organization (Iiro), che l'Onu ha accusato di legami con al Qaeda. L’Ambasciatore saudita a Berlino, Awwad al Saleh Awwad, nel 2015 aveva fornito rassicurazioni riguardo l'attività di queste organizzazioni, e altrettanto aveva fatto il segretario generale della Lega musulmana mondiale nel 2016. Secondo i Servizi di sicurezza tedeschi, anche il Qatar, tramite la “Eid Charity Foundation”, ha stanziato fondi per la costruzione di 6 mila moschee in tutto il mondo, e in particolare nel 2016 ha destinato 41 milioni di dollari a progetti in 60 Paesi. A maggio il Qatar ha finanziato con 3 milioni di euro la realizzazione della più grande moschea dei Paesi scandinavi nella città svedese di Malmo, con una capienza di 2 mila persone.