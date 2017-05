La nuova Europa secondo Prodi

Horowitz ("New York Times"): gli Usa hanno lasciato l'Italia in balia della Russia

New York, 30 mag - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sfruttato al massimo la finestra offerta dalla sua visita in Italia, la scorsa settimana: "ha ottenuto un'udienza privata con il Papa, ha incontrato il presidente e il primo ministro a Roma, è volato in Sicilia per un meeting di leader mondiali ed ha visitato le truppe statunitensi presso una vicina base navale e aerea". Ciò non è bastato, secondo l'opinionista del "New York Times", Jason Horowitz, a cancellare "il timore dei funzionari europei e statunitensi di un ritorno alla nuova norma del disinteresse statunitense", dettato anche dagli attacchi che l'amministrazione presidenziale Usa deve affrontare a livello nazionale, in relazione alle presunte relazioni con la Russia. Mentre Washington si disinteressa all'Italia, però, "la Russia la corteggia assiduamente". L'Italia, avverte Hotowitz, "ha avuto il Partito comunista più grande al di fuori del Blocco sovietico, ed è ritenuta da molti analisti il ventre molle dell'Unione europea". La Penisola, insomma, è una candidata ideale a soccombere all'influenza del Cremlino: un avvertimento che giunge dall'importante firma del quotidiano Usa proprio mentre si prospetta lo scenario di un ritorno anticipato dell'Italia alle urne, il prossimo autunno. A Roma, ricorda Horowitz, "Trump ha lasciato un'ambasciata priva di ambasciatore, sgomberando un campo da gioco geopolitico che l'ambasciatore di Mosca a Roma, Segej Razov, potrà calcare in solitaria". Gli "effetti dei tentativi della Russia di influenzare l'Italia sono già visibili", sostiene l'opinionista: "Politici italiani dell'intero spettro politico" obiettano alla linea dura adottata dall'Unione europea nei confronti di Mosca dopo la crisi ucraina del 2014. I molti "entusiasti" italiani della Russia sono "rincuorati" dalla recente visita in Russia del premier, Paolo Gentiloni. il suo predecessore e leader del Partito democratico, Matteo Renzi, visitò il Forum economico internazionale di San Pietroburgo lo scorso anno, e si espresse contro il rinnovo "automatico" delle sanzioni nei confronti della Russia. Queste aperture della politica italiana alla Russia sono dunque dipinte da Horowitz come la prova dell'influenza politica esercitata nel Belpaese dal Cremlino; agli occhi dell'opinionista, però, il principale successo della politica di "influenza" russa in Italia è l'ascesa politica del Movimento 5 stelle, che contende al Pd il primato di consensi nello scenario partitico italiano. La piattaforma di politica estera dei 5 stelle, accusa l'opinionista, dipinge di fatto la Russia come "partner strategico del paese", e dipinge l'alleanza 70 ennale con gli Stati Uniti come un "rapporto abusivo" che ha fatto il suo corso. Horowitz cita Manlio Di Stefano, responsabile per gli affari estri del Movimento; il fatto che questi, come diversi altri esponenti della politica italiana, abbiano espresso preoccupazione per i danni commerciali ed economici arrecati all'Italia dalle sanzioni europee alla Russia, è secondo Horowitz un pretesto dietro cui si cela proprio il lavoro di influenza sotterraneo esercitato dal Cremlino. Inoltre - accusa l'opinionista - "l'ambiguità della posizione del presidente (Usa) Trump in merito alla Russia ha fatto emergete il latente orientamento anti-americano del Movimento 5 stelle". Non esiste alcuna prova del trasferimento di fondi dalla Russia di Putin al partito anti-establishment italiano, ammette Horowitz, ma è un fatto che "nel 2014, il Movimento sia passato dal criticare Putin per le sue violazioni dei diritti umani, ad esaltarne la leadership"; in questo cambio di posizione, "alcuni funzionari europei e statunitensi scorgono la mano invisibile di Putin". L'amministrazione Trump, conclude l'opinionista, non si è voluta esprimere in merito alla posizione dell'Italia nella visione geostrategica della Casa Bianca. Eppure, "l'assenza degli Usa è già stata notata". Durante una recente visita al Vaticano, il democratico Tim Kaine - candidato alla vicepresidenza Usa della campagna di Hillary Clinton, lo scorso anno - ha incontrato l'arcivescovo Paul Gallagher, ministro degli Esteri della Santa sede; questi - ha riferito poi il senatore democratico - "era molto interessato a discutere della Russia": "Se gli Usa lasceranno un vuoto - avrebbe dichiarato Gallagher, secondo Kaine - quel vuoto dovrà essere riempito da qualcuno, e oggi quel qualcuno è la Russia".

La nuova Europa secondo Prodi: Spagna e Italia si uniscano all'asse franco-tedesco

Madrid, 30 mag - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo "Abc" pubblica una lunga intervista al'ex presidente del Consiglio, nonché ex presidente della Commissione europea Romano Prodi. Il "professore" parla dell'ultimo G7 a Taormina e della rottura delle tradizione del vertice imposta dal presidente Usa Donald Trump, impegnato a rendere evidenti le differenze piuttosto che ricercare il dialogo. La distanza tra Washington e Bruxelles impone una maggiore compattezza dell'Unione europea, avverte Prodi che in diversi passaggi critica la Germania - senza però essersi "mai permesso di insultare" - per il peso del surplus commerciale e un certo ruolo di egemonia nelle cariche e nella struttura dell'Unione europea. In questo senso la Francia "può intervenire per equilibrare la politica tedesca e ridurre questo surplus. Ma questo asse ha anche bisogno di Spagna e Italia, perché emerga un'Europa nella quale ci sia una mediazione tra gli interessi dei diversi paesi". Ricordata la scarsa solidarietà dei Ventisette rispetto all'emergenza migranti caricata solo sull'Italia, e del fascino che i populismi esercitano soprattutto sull'elettorato tradizionale della sinistra, l'ex premier chiude sui ritardi della nostra crescita economica italiana rispetto alla Spagna: da noi, osserva, "c'è un problema diverso: è la burocrazia. In Spagna si prendono decisioni, mentre l'Italia è paralizzata".

Elezioni parlamentari in autunno per l'Italia

Parigi, 30 mag - (Agenzia Nova) - "Non c'è tre senza quattro" potrebbe essere il precetto elettorale di questo anno 2017 in Europa: è la previsione del quotidiano economico francese "Les Echos", secondo cui dopo la Francia, la Gran Bretagna e la Germania, anche l'Italia potrebbe essere chiamata alle urne nel prossimo autunno. La scadenza naturale delle elezioni parlamentari italiane, ricorda il corrispondente da Roma Olivier Tosseri, è nella primavera del 2018: ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non si opporrebbe ad uno scrutinio anticipato in caso di accordo tra i partiti su una nuova legge elettorale; si tratta di un vero e proprio serpente di mare della vita politica italiana, che da almeno dodici anni riappare e scompare alla ricerca di un sistema di voto che incontri il più largo consenso possibile. Ora sembra proprio che la soluzione stia per esser trovata: l'Italia sta cercando ispirazione nel modello della Germania, il cui sistema proporzionale con una soglia di sbarramento al 5 per cento dei suffragi sembra essere quello privilegiato dai partiti. In questo scenario, sarebbero quattro le formazioni politiche nel futuro Parlamento: il Partito democratico (Pd) di Matteo Renzi, Forza Italia di Silvio Berlusconi, la Lega nord di Matteo Salvini ed il Movimento 5 stelle (M5s) di Beppe Grillo. Una nuova legge elettorale così concepita segnerebbe la fine del bipolarismo che ha caratterizzato la vita politica italiana dal 1993 ed anche del tripolarismo emerso negli ultimi tre anni; ed imporrebbe, proprio come in Germania, una "Grosse Koalition" che a Roma già definiscono "governo Renzusconi": i partiti dei due ex presidenti del Consiglio sarebbero infatti costretti a trovare un'intesa tra loro per impedire l'arrivo al potere del M5s, che d'altronde ha dato il suo accordo di principio al fine di andare al più presto alle urne e capitalizzare la sua ascesa nei sondaggi. grillo ha persino proposto una data, il 10 settembre, mentre Renzi pensa al 24 settembre, in contemporanea con l'elezione del Bundestag tedesco. Tuttavia l'esito, secondo la previsione del corrispondente di "Les Echos", potrebbe essere più simile a ciò che è successo in Spagna: elezioni a ripetizione per oltre dieci mesi alla ricerca di una maggioranza di governo; tutto il contrario, commenta Tosseri, di quella stabilità di cui l'Italia e l'Unione Europea hanno imperativamente bisogno.

Italia: il 5 stelle sostengono il sistema elettorale proporzionale, elezioni più vicine

New York, 30 mag - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 stelle ha votato lo scorso fine settimana in favore di una legge elettorale proporzionale sul modello di quella tedesca, contribuendo a rafforzare la prospettiva di elezioni parlamentari anticipate il prossimo autunno. A sostegno della riforma elettorale si sono schierati i quattro maggiori partiti politici italiani: il Partito democratico, guidato dall'ex premier Matteo Renzi; i 5 Stelle; Forza Italia, dell'ex premier Silvio Berlusconi; e la Lega Nord di Matteo Salvini. L'attuale legislatura scade a maggio del prossimo anno, ma le forze politiche sono ansiose di recarsi alle urne prima, forse già nel mese di settembre; la prospettiva di elezioni anticipate, però, preoccupa l'Europa e i mercati, perché ad ottobre l'Italia dovrebbe presentare una manovra correttiva di 17 miliardi di euro in tagli alla spesa o nuove tasse, da approvare entro la fine dell'anno.

Finanza, l'Italia accende altra tensione sui mercati

Madrid, 30 mag - (Agenzia Nova) - Il ripetersi delle notizie sulla possibilità di elezioni anticipate si riversano sulla Borsa di Milano e sul debito pubblico italiano. Lo scrive il quotidiano economico spagnolo "Expansion" partendo dalle ultime dichiarazioni del segretario Pd Matteo Renzi, che ha parlato di una sincronizzazione del voto italiano con quello tedesco, a settembre. Gli analisti ritengono che l'appuntamento, viste anche le possibilità che il Parlamento esca diviso e controllato dai Cinque Stelle, sarebbe "l'ultimo grande evento politico a rischio nell'eurozona" per il 2017. Le indiscrezioni hanno spinto lo spread verso quota 190, mentre Piazza Affari è arrivata a perdere il 2,01 per cento dei valori.

