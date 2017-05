Tajani: la lotta contro il terrorismo va oltre il Brexit

Madrid, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - Hanno ucciso cittadini britannici, "europei", e la lotta contro il terrorismo è più importante di ogni altra cosa, anche del Brexit. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani intervistato dal quotidiano spagnolo "El Mundo" all'indomani dell'attentato che ha provocato la morte di 22 persone a Manchester. La guerra contro il terrore si può vincere attraverso "la cooperazione e senza sacrificare i diritti dei cittadini" spiega Tajani rimarcando la necessità di combattere nel giusto punto di equilibrio: "la tua libertà finisce dove inizia la mia, è la regola di base europea" ed è perciò importante rispettare i diritti senza essere "deboli". In quest'ottica, "rafforzare le frontiere esterne è cruciale", e solo così potremo "godere della libera circolazione" interna. Il presidente dell'Europarlamento ha quindi ricordato che si sta lavorando a "un nuovo sistema di entrate e uscite per stabilire controlli dei cittadini di paesi non comunitari che si recano nell'Ue", segnalando che va comunque migliorata e intensificata la comunicazione tra polizie nazionali così come il contrasto alle fonti di finanziamento del terrorismo internazionale.

Il presidente Usa Trump atterra a Roma per incontrare il Papa e i leader italiani

New York, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma per la terza tappa del suo viaggio di Stato inaugurale, dopo Arabia Saudita e Israele. Il ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano, ha accolto il presidente Usa e la moglie, Melania, al loro arrivo nel paese. La coppia presidenziale è stata trasferita alla residenza dell'ambasciatore Usa a Roma, un incarico che la nuova amministrazione presidenziale Usa non ha ancora assegnato. Trump incontrerà oggi papa Francesco, guida della Chiesa cattolica: i due si confronteranno dopo i duri scontri a distanza in materia di immigrazione, mutamenti climatici e Islam durante la campagna presidenziale Usa dello scorso anno. Nel fine settimana Trump sarà a Taormina, in Sicilia, per il summit dei capi di Stato e di governo del G7.

Leonardo pronta a commercializzare un nuovo tool contro i ricatti informatici

New York, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - Leonardo Spa, compagnia italiana della difesa che offre soluzioni di sicurezza informatica a 3 mila clienti, inclusa la Nato e il ministero della Difesa britannico, è pronto a commercializzare un nuovo software di difesa contro i "ransomware" impiegati dagli hacker per sequestrare dati informatici, avanzando richieste di riscatto per la loro restituzione. Il nuovo "tool", riferisce "Bloomberg", è stato sviluppato a seguito dell'attacco globale di dieci giorni fa, che ha infettato oltre 200 mila computer in almeno 150 paesi. Il costo dei crimini informatici per le imprese, scrive "Bloomberg", che cita n rapporto di Juniper Research,potrebbe raggiungere i 2 mila miliardi di dollari entro il 2019. Bae Systems stima che il mercato della sicurezza informatica valga oltre 60 miliardi di dollari l'anno.

Ryanair vuole prendersi le rotte di Alitalia

Berlino, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair vorrebbe servire 30 rotte di Alitalia, come ha riferito in una conferenza stampa a Bruxelles il capo Michael O'Leary. Tuttavia non sarebbe intenzionata all’acquisto della compagnia aerea italiana che è stato offerta dal governo per la vendita o la ristrutturazione la scorsa settimana. Alitalia è stata messo in amministrazione straordinaria ed è vicina alla bancarotta dopo che i dipendenti hanno bloccato un piano di ristrutturazione. Uno dei pochi possibili acquirenti potrebbe essere Qatar Airways, che tuttavia non potrebbe acquisire più del 49 per cento di una compagnia aerea europea.

L’Italia è uno dei paesi più urbanizzati

Parigi, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - L'Italia è conosciuta per i suoi eccezionali paesaggi e le sue città d'arte, ma dietro questa cartolina si nasconde una cementificazione galoppante: così inizia un reportage del corrispondente da Roma del quotidiano economico francese "Les Echos" dedicato alla questione della consumazione del suolo; l'articolo, che dà titolo e testo alla rubrica di prima pagina "Succede in Europa", è basato su un e-book dell'Istat sulle grandi aggregazioni urbane italiane (Milano, Roma, Torino e Napoli) dove vive un quinto dell'intera popolazione dell'Italia.

Colin Firth chiede la cittadinanza italiana

Londra, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - L'attore britannico Colin Firth, riferisce il quotidiano "The Telegraph", ha chiesto la cittadinanza italiana. La decisione è stata attribuita a motivi familiari, anche se è nota la sua posizione contraria all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Firth è sposato con un'italiana, la produttrice cinematografica Livia Giuggioli, con la quale ha due figli.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Opa Atlantia su Abertis, il monito di Madrid: serve il via libera del governo

Madrid, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - Il ministro dello Sviluppo spagnolo Inigo de la Serna ha ricordato ieri in Senato che l'offerta di Atlantia su Abertis deve essere autorizzata dal governo di Madrid. E che l'esecutivo vigilerà "sull'interesse generale" dell'operazione. Rispondendo a una interrogazione parlamentare, De la Serna ha spiegato che l'eventuale acquisto da parte della compagnia italiana dovrà essere "autorizzata" dal governo dal momento che Abertis gestisce asset di proprietà dell'amministrazione generale dello Stato - a partire dalle autostrade a pagamento - e ha partecipazioni in un'azienda come Hispasat, sigla che opera in un settore strategico come quello dei satelliti per le telecomunicazioni.

Dieselgate: denuncia Usa contro Fiat Chrysler

Parigi, 24 mag 08:30 - (Agenzia Nova) - Le autorità Usa ieri martedì 23 maggio hanno annunciato l'avvio di una procedura giudiziaria contro Fiat Chrysler (Fca) accusandola di aver installato dei programmi informatici sulle sue vetture diesel per falsare i controlli sui livelli di emissioni inquinanti, come nel caso di Volkswagen. L'Agenzia Usa per la protezione dell'ambiente (Epa) tuttavia ha indicato di nn escludere che si possa trovare un accordo extra-giudiziale con il costruttore automobilistico italo-statunitense, con cui continuano i negoziati.

