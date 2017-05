Così il Colosseo è diventato campo di battaglia tra Pd e M5s

Due partiti italiani lottano per il Colosseo

Londra, 19 mag - (Agenzia Nova) - Nel centro di Roma, l'area dei fori è diventata un campo di battaglia per due forze politiche, riferisce il settimanale britannico "The Economist". Da una parte c'è il Partito democratico, col ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Dall'altra il Movimento 5 stelle, con la sindaca, Virginia Raggi. Il primo ha istituito il Parco archeologico del Colosseo; la seconda ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per bloccare l'istituzione. In parte lo scontro è dovuto a questioni di soldi; in parte rientra in una lotta in chiave nazionale in vista delle prossime elezioni.

Alitalia: lanciato il processo di vendita, Lufhansa e Air France-Klm non sono interessate

Parigi, 19 mag - (Agenzia Nova) - I due amministratori straordinari nominati dal governo italiano per la messa in liquidazione della compagnia aerea Alitalia hanno formalmente avviato il processo di vendita della società, per la quale le offerte dovranno pervenire entro il 5 giugno prossimo. Secondo il quotidiano economico francese "La Tribune", né il conglomerato franco-olandese Air France-Klm né la tedesca Lufthansa sarebbero interessate all'acquisto, nonostante le voci circolate in proposito; similmente, la compagnia petrolifera italiana Eni ha escluso di poter soccorrere Alitalia, così come hanno fatto il gruppo italiano dell'industria aeronautica e della difesa Leonardo (ex Finmeccanica) e le banche UniCredit ed Intesa Sanpaolo che pure ne sono azionisti. Da parte sua il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha scartato l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Alitalia da parte delle Ferrovie dello Stato, pur dicendosi "certo" che arriveranno delle offerte ed esprimendosi a favore di "investitori a medio termine od operatori del settore".

Le classi sociali tradizionali scompaiono in Italia

Parigi, 19 mag - (Agenzia Nova) - Se la fine della storia è una questione dibattuta per quel che riguarda i rapporti geopolitici, l'Istat ha proclamato la fine in Italia delle classi sociali tradizionali che da decenni incarnavano i rapporti economici: è questo il principale spunto che il corrispondente da Roma del quotidiano economico francese "Les Echos", Olivier Tosseri, trae dal rapporto annuale sulla Penisola redatto dall'Istituto nazionale di statistiche. Secondo cui la classe operaia e la piccola borghesia non sarebbero più delle categorie pertinenti: l'Istat infatti preferisce dividere la società italiana in nove gruppi basandosi sul reddito, sul livello di studi e sulla cittadinanza, e non più soltanto sul mestiere esercitato da ciascuno. Il rapporto ricorda come la classe operaia e la piccola borghesia "siano state sempre le classi fondamentali della struttura produttiva" dell'Italia, ma constata che "oggi la prima ha perso il ruolo di vettore dell'uguaglianza sociale e la seconda non guida più il cambiamento e l'evoluzione sociale": nel paese "si assiste dunque ad una perdita di identità di classe provocata dalla precarizzazione ed alla frammentazione dei percorsi professionali". Restano particolarmente pertinenti invece due altre categorie sociali, che raccolgono la gran parte della popolazione italiana in via di invecchiamento: quella dei lavoratori dipendenti e quella dei pensionati. La scomparsa delle classi sociali tradizionali però non significa la scomparsa delle disuguaglianze: che al contrario sono esplose, come sottolinea l'Istat, soprattutto in base all'età. L'Italia così ha detronizzato la Germania come la nazione europea con la più alta età media dei suoi abitanti; i quali potranno ricordarsi dell'epoca in cui operai e piccolo borghesi esistevano ancora.

Il titolo di Fiat Chrysler cala dopo l'avvio della procedura di infrazione contro l'Italia

Londra, 19 mag - (Agenzia Nova) - Il titolo azionario di Fiat Chrysler, riferisce il "Financial Times", si è deprezzato per il secondo giorno consecutivo ieri, in seguito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sull'omologazione dei veicoli, dopo lo scandalo delle emissioni inquinanti. Le azioni del gruppo automobilistico hanno perso il 4,3 per cento, scendendo a 9,25 euro, il secondo peggior risultato dell'indice europeo Stoxx 600.

Intesa pronta a nuovi affari in Russia

New York, 19 mag - (Agenzia Nova) - Intesa Sanpaolo ha fatto una scelta politicamente rischiosa, lo scorso anno, proponendosi come mediatore nella privatizzazione di una quota della major petrolifera russa Rosneft. Così facendo, scrive il "New York Times", la banca italiana ha però conquistato il favore del presidente russo Vladimir Putin, ed ora può puntare ad una quota maggiore del mercato russo da centinaia di milioni di dollari annui relativo ai servizi di intermediazione bancaria, vendita delle quote azionarie, fusioni e acquisizioni. Intesa, scrive il quotidiano, è un attore secondario nel contesto del global investment banking, ma si è ritagliata un ruolo cruciale nell'ambito delle relazioni commerciali tra Italia e Russia, a dispetto delle sanzioni imposte a quest'ultima dall'Unione europea a seguito della crisi ucraina. L'ad di Intesa, Carlo Messina, ha incontrato Putin al Cremlino dopo l'operazione di vendita di un quinto di Rosneft a un fondo del Qatar; in quell'occasione, ha riferito al presidente russo la volontà della banca italiana di espandere le proprie operazioni in Russia.

