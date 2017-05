Così sta fallendo il piano di ricollocamento dei migranti

l piano dell'Ue per ricollocare 160 mila rifugiati dall'Italia e dalla Grecia sta fallendo

Londra, 18 mag - (Agenzia Nova) - Il piano dell'Unione Europea per ricollocare negli altri Stati membri 160 mila rifugiati ospitati in Italia e Grecia sta fallendo, riferisce il quotidiano britannico "The Independent". Il commissario per le Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, in un intervento al Parlamento, ha detto che alcuni paesi, "in violazione dei loro obblighi", non hanno accolto neanche una persona e ha ribadito che "la ricollocazione è essenziale per il successo di politiche di immigrazione e asilo basate sulla solidarietà e sulla responsabilità". Secondo le ultime stime dell'Unicef, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, riportate da "The Telegraph", nel 2015-16 hanno viaggiato da soli 300 mila migranti minorenni, 170 mila dei quali in cerca di asilo il Europa; il 92 per cento è approdato in Italia, che ha recentemente approvato una legge che amplia le tutele per questi minori.

Rosneft ed Eni ampliano la cooperazione

Mosca, 18 mag - (Agenzia Nova) - L’amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, e la controparte di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi un accordo di cooperazione che permetterà alle due società di cooperare nell’ambito dei settori Exploration e Production, nella raffinazione, nel trading, nella logistica e marketing, nella petrolchimica e nei settori tecnologico e dell’innovazione, sia in Russia sia all’estero. Lo riferisce un comunicato stampa. L’accordo è stato firmato a Sochi alla presenza del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e del primo ministro italiano, Paolo Gentiloni. L'incontro odierno consolida ulteriormente gli accordi già siglati in precedenza per lo sviluppo congiunto di attività di esplorazione nel Mar Nero e nel Mare di Barents e getta le basi per ulteriori opportunità tra le due società, tra cui la collaborazione nel giacimento di Zohr. Per quanto riguarda il downstream, le parti valuteranno l'utilizzo di tecnologie proprietarie Eni per la lavorazione di residui di olio pesante nelle raffinerie di Rosneft e la cooperazione nelle attività di raffinazione presso le raffinerie dove Eni e Rosneft detengono delle quote.

Alitalia: appello ai potenziali acquirenti

Parigi, 18 mag - (Agenzia Nova) - Gli amministratori straordinari di Alitalia, la compagnia aerea posta sotto amministrazione controllata dal governo di Roma, nella serata di ieri mercoledì 17 maggio hanno lanciato la gara per l'acquisizione totale o parziale dell'azienda: le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il 5 giugno prossimo e possono riguardare sia l'offerta di acquisto in blocco di Alitalia che quella di sue singole parti, o anche una proposta di ristrutturazione economica o finanziaria della compagnia; le aziende candidate possono anche costituirsi in consorzi.

Usa, il governo si prepara a far causa a Fiat per le emissioni inquinanti

New York, 18 mag - (Agenzia Nova) - Il dipartimento di Giustizia Usa si prepara a intentare una causa civile contro Fiat Chrysler Automobile Nv (Fca) per le emissioni inquinanti eccessive di alcune sue vetture con motori diesel. Stando a fonti anonime del dipartimento, in assenza di accordi con la casa automobilistica l'azione potrebbe essere intrapresa già in settimana. Lo scorso gennaio l'Agenzia per la protezione del clima statunitense (Epa) ha accusato Fca di aver fatto ricorso a software non regolari per alterare i risultati dei test sulle emissioni relativi a 104 mila veicoli circolanti negli Usa. L'Epa e le autorità dello Stato della California stanno discutendo la questione con l'azienda, per stabilire se autorizzare o meno la commercializzazione dei prossimi modelli di Fca alimentati a diesel.

Thé o caffé, il gruppo familiare italiano Illy fa tendenza

Parigi, 18 mag - (Agenzia Nova) - Il quotidiano francese "le Monde" pubblica un'intervista realizzata a Milano da Jérôme Gautheret a Riccardo Illy, nipote del fondatore dell'omonimo gruppo familiare italiano di torrefazione, in coincidenza con l'inaugurazione a Parigi di un nuovo negozio con il marchio Damman Frères: l'intervista è occasione per ripercorrere la storia dell'azienda ed analizzarne le attuali strategie industriali.

