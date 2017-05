L'Ue apre una procedura contro l'Italia per le emissioni Fiat-Chrysler

Matteo Renzi, le telefonate al padre e i giochi di prestigio su Facebook

Madrid, 17 mag - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo "El Pais" riprende le ultime intercettazioni telefoniche pubblicate dalla stampa italiana tra l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e il padre Tiziano. Matteo avverte il padre di dire tutta la verità sui presunti legami con Alfredo Romeo, pena il decadimento delle proprie ambizioni di un ritorno da protagonista sulla scena politica. Riprodotti gli scambi di battute tra i due, il quotidiano segnala che Renzi, "capace di trarre profitto dalle situazioni più scomode", ha spiegato su facebook come l'intercettazione sia in fondo prova della sua trasparenza. E sullo stesso social ha aperto un confronto in diretta, "uno spettacolo" in cui Renzi "dimostra il suo enorme talento come oratore facendo giochi di prestigio retorici con i commenti degli utenti. In particolare con quelli che lo criticano".

Continua a leggere l'articolo del Pais

Silvio Berlusconi ha osato una battuta misogina a proposito di Brigitte Macron

Bruxelles, 17 mag - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi ha pensato bene di scherzare nell'analisi del risultato delle elezioni presidenziali francesi nel corso di un comizio tenuto in Lombardia: dopo aver elogiato il nuovo presidente francese Emmanuel Macron, Berlusconi si è lasciato andare da una gaffe facendo riferimento ad "una madre carina che è dietro di lui da quando è bambino", riferendosi evidentemente a Brigitte Macron che ha 24 anni più di suo marito. Il Cavaliere non è nuovo a battute dal dubbio gusto, ricorda il quotidiano belga "La Libre Belgique", che nota anche come l'80enne Berlusconi sia legato sentimentalmente a Francesca Pascale, che è si 49 anni più giovane di lui. Brigitte Macron è regolarmente oggetto di attacchi sessisti a causa della differenza di età con il suo coniuge, uno scarto quasi identico a quello tra Donald e Melania Trump.

Continua a leggere l'articolo della Libre Belgique

La crescita del Pil stabile allo 0,2 per cento nel primo trimestre

Londra, 17 mag - (Agenzia Nova) - Il prodotto interno italiano, riferisce il Financial Times", è cresciuto dello 0,2 per cento nel primo trimestre, come nei tre mesi precedenti e al di sotto della media dell'area dell'euro, dello 0,5 per cento; rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso c'è stato un rallentamento, dall'uno allo 0,8 per cento. L'Italia soffre per il debole settore bancario, la disoccupazione a due cifre percentuali e il pesante debito pubblico e la finestra di opportunità per attuare riforme strutturali si sta chiudendo.

Continua a leggere l'articolo del Financial Times

Scandalo emissioni Fiat, l'Ue apre una procedura contro l'Italia

New York, 17 mag - (Agenzia Nova) - L'Unione europea aprirà oggi una procedura di infrazione contro l'Italia, che accusa di non essersi attivata correttamente in risposta alle accuse di test sulle emissioni inquinanti truccati da parte del costruttore di auto Fiat-Chrysler. Stando a "Reuters", la Commissione europea sospetta le autorità italiane di "coprire" le irregolarità compiute dal costruttore italo-statunitense, e ritiene l'azione legale lo strumento più efficace a sua disposizione per spingere il Belpaese a cambiare approccio. "(Le autorità italiane) devono ancora presentare le informazioni aggiuntive che ci convincerebbero riguardo la liceità degli strumenti impiegati nei modelli Fiat (per misurare le emissioni di CO2)", ha riferito all'agenzia una fonte dell'Ue.

Continua a leggere l'articolo del New York Times

Air France-Klm non intende salvare Alitalia

New York, 17 mag - (Agenzia Nova) - Air France-Klm non ha alcuna intenzione di intervenire per salvare Alitalia dalla bancarotta. Lo ha dichiarato ieri agli azionisti l'ad del gruppo franco-olandese, Jean-Marc Janaillac. "Credo che le trascorse esperienze di Klm ed Air France con Alitalia non ci incoraggino in alcun modo a ripetere l'esperienza di una presenza diretta in Italia, specie considerato il fatto che la quota di mercato di Alitalia in Italia, in Europa e sulle lunghe percorrenze si è ridotta drasticamente, e possiamo attingere al mercato italiano attraverso gli hub di Cdg (Parigi) e Schilpol (Amsterdam)", ha dichiarato l'ad.

Continua a leggere l'articolo del New York Times