Così i mercati guardano alle prossime elezioni italiane

L'Italia prepara il terreno per ridurre i danni dei prossimi terremoti

Londra, 16 mag - (Agenzia Nova) - La Basilica di San Benedetto a Norcia (Perugia), crollata a causa di un recente terremoto, non era assicurata, come la maggior parte degli edifici antichi di proprietà dello Stato italiano o della Chiesa Cattolica, riferisce il "Financial Times". L'Italia non può permettersi di assicurare i suoi tesori, spiega Fabio Carapezza Guttuso, responsabile dell'unità di crisi del ministero dei Beni culturali. In caso di disastri, lo Stato agisce di fatto come assicuratore di ultima istanza, sostenendo, con qualche aiuto dall'Unione Europea, i costi della ricostruzione. A ogni evento avverso si riapre il dibattito sulla preparazione. Il governo si è impegnato a rafforzare le difese per minimizzare i danni. La Confindustria stima in 360 miliardi di euro il costo dell'aggiornamento della protezione antisismica nelle zone a rischio. Intanto, secondo esperti dell'Hazard Centre dell'University College London e dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli, l'attività vulcanica nell'area dei Campi Flegrei ha raggiunto una fase "critica".

L'importanza delle elezioni italiane per i mercati

New York, 16 mag - (Agenzia Nova) - Komal Sri-Kumar, fondatore di Sri-Kumar Global Strategies, discute con i conduttori di "Bloomberg Markets" l'importanza delle prossime elezioni politiche italiane per i mercati finanziari. L'andamento dello spread tra i Btp italiani a 10 anni e i titoli tedeschi a scadenza analoga è calato dopo le elezioni presidenziali francesi, ma secondo Sri-Kumar rimarrà l'indicatore più osservato dagli investitori sino alle elezioni parlamentari italiane previste per la prossima primavera. L'andamento dello spread italiano, sottolinea il consulente finanziario, ha esibito un andamento solidale a quello francese sino al primo turno delle elezioni presidenziali francesi, ma ora esibisce un andamento autonomo, a dimostrazione che i mercati non guardano più alla Francia come a un rischio politico, e invece continuano ad osservare con preoccupazione l'Italia. Le preoccupazioni degli attori finanziari riguardano in particolare la difficoltà nell'interpretazione dello scenario politico ed economico italiano nel breve termine; Sri-Kumar si augura però che le elezioni federali in Germania, il prossimo settembre, possano contribuire indirettamente anche all'Italia nel senso di una stabilizzazione e di un incremento della fiducia dei cittadini nel progetto della moneta unica.

Padoan, svolta protezionistica del commercio globale è prospettiva "fuori discussione"

New York, 16 mag - (Agenzia Nova) - Il ministro delle Finanze italiano, Pier Carlo Padoan, è fiducioso che i suoi omologhi del G7 e del G20 sapranno trovare una posizione comune su questioni fondamentali come il commercio. Intervistato da "Bloomberg" al termine dell'incontro dei ministri delle Finanze del G7 a Bari, il ministro italiano ha sottolineato l'accordo tra i partecipanti al summit riguardo l'imprescindibile apporto dato alla crescita dal commercio, che deve essere "libero e inclusivo". "Il protezionismo", ha sottolineato Padoan, "non è fuori discussione". Il confronto su questi temi con il segretario del Tesoro Usa e la sua delegazione, ha detto il ministro, è stato "molto costruttivo e produttivo". Padoan ha anche commentato le iniziative del G7 per contrastare la crescente minaccia degli attacchi informatici, sottolineando che il gruppo delle economie avanzata ha attivato già da alcuni mesi un gruppo di lavoro teso a individuare strategie e contromisure comuni. Il G7, ha detto Padoan, ha rinnovato la determinazione a guidare in maniera proattiva i processi di digitalizzazione dell'economia. Il ministro ha toccato anche il ruolo delle criptovalute - in particolare Bitcoin - nei nuovi scenari economici, definendo questi strumenti "un altro esempio delle sfide che si trovano ad affrontare gli attori politici a livello nazionale globale". Questi strumenti, ha detto Padoan, "sono qui per rimanere", come provato dal recente record di quotazione del Bitcoin. Si tratta di uno sviluppo "con aspetti positivi, ma anche conseguenze negative che richiedono una azione collettiva".

La criminalità organizzata ha guadagnato milioni con l'accoglienza dei migranti

Berlino, 16 mag - (Agenzia Nova) - La polizia italiana ha scoperto una frode mafiosa nel centro di accoglienza dei rifugiati di Crotone. Sono state arrestate 68 persone, accusate di aver intascato per la 'Ndrangheta ben 36 milioni di euro di contributi pubblici del centro di Isola di Capo Rizzuto, in realtà facenti parte della ‘Ndrangheta. Fra i coinvolti un sacerdote, il parroco Edoardo Scordio, e il presidente della "Fraternita della Misericordia”, Leonardo Sacco. Secondo il generale dei Carabinieri Giuseppe Governale “il centro di accoglienza e la confraternita della Misericordia erano i bancomat della mafia”. Secondo gli inquirenti il sacerdote e Sacco hanno favorito la famiglia Arena per l’assegnazione dell’appalto del catering del centro profughi; in realtà, i soldi pubblici avrebbero fruttato loro auto di lusso e yacht. Il sacerdote tra il 2006 e il 2015 ha raccolto “per i suoi servizi pastorali” ben 132 mila euro.

Lo specialista italiano delle vacanze Alpitour si installa in Francia

Parigi, 16 mag - (Agenzia Nova) - Il mercato francese delle vacanze tutto compreso conta un nuovo operatore: Alpitour. Lo scrive il quotidiano economico "Les Echos" riferendo che il principale specialista italiano delle vacanze (1,14 miliardi di euro di volume d'affari nel 2016, 25 per cento del mercato in Italia) ha deciso di sbarcare in Francia sfidando una concorrenza sempre più vivace. Attiva come tour operator, come agenzia di viaggi e nel trasporto aereo, Alpitour offrirà in Francia una parte della sua offerta di villaggi-vacanze a partire dal prossimo inverno.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Germania: attacco informatico globale, il peggio sembra passato

Amburgo, 16 mag 09:31 - (Agenzia Nova) - L'attacco informatico globale lanciato tramite il virus "WannaCry" è ancora in corso. L'attacco ha coinvolto sinora 150 paesi e più di 200 mila organizzazioni. Il virus, apparentemente sviluppato dalla National Security Agency (Nsa) statunitense, che alcuni anni fa ne ha perso il controllo, sfrutta una falla nella sicurezza dei problemi operativi Windows, che il colosso informatico Usa ha corretto con un patch solo negli ultimi mesi. Secondo Helge Husemann, esperta presso Malwarebytes, il virus è molto rapido ad infettare i dispositivi connessi. Secondo Monika Schaufler, della società Proofpoint, molte aziende hanno pagato i responsabili dell'attacco informatico per riottenere l'accesso ai loro dati. E' ancora presto, però, per comprendere chi siano i responsabili. "Per il momento abbiamo avuto fortuna", ha detto David Grout, esperto di sicurezza informatica di FireEye, allo "Spiegel". L'Europol ha dichiarato che non c'è stato nessun nuovo attacco in Europa. Anche il Governo tedesco ha confermato che almeno per il momento il paese sembra aver evitato una seconda ondata di attacchi. I terminali delle Ferrovie tedesche colpiti dall'attacco sono stati ripristinati, almeno nelle loro funzioni fondamentali. Il Governo, attraverso il ministro dell'Interno de Maizière, ha annunciato un ulteriore rafforzamento delle difese informatiche delle strutture ospedaliere tedesche.