Perché Berlusconi potrebbe beneficiare più di altri del risultato delle elezioni francesi

Usa: Casa bianca in corsa contro il tempo per nominare il nuovo direttore dell'Fbi, ma i Democratici promettono ostruzionismo

- L'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, si è attivata per nominare il più rapidamente possibile un nuovo direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), dopo il licenziamento a sorpresa del pur contestatissimo James Comey da parte del presidente. I Democratici, che pure attribuivano all'ex direttore la sconfitta di Hillary Clinton alle elezioni presidenziali Usa, hanno scagliato contro il presidente accuse gravissime, imputandogli un tentativo nixoniano di insabbiare le indagini sulla presunta collusione tra i suoi collaboratori e il governo russo. A poco sono valse, lo scorso fine settimana, le rassicurazioni del vicedirettore dell'agenzia investigativa federale, Andrew McCabe, che di fronte al Senato ha assicurato la regolare prosecuzione delle indagini ed ha negato - come sostenuto da "fonti anonime" di "Washington Post" e "New York Times" - che Comey, subito prima di essere licenziato, avesse chiesto più personale e risorse per le indagini sulla presunta collusione Trump-Russia. Gli editoriali dei due quotidiani, solitamente al vetriolo nei confronti del presidente, negli ultimi giorni hanno assunto toni apocalittici. E così, se per la direzione del "New York Times" Trump ha semplicemente dato ulteriore prova di "non essere all'altezza del suo incarico", la "Washington Post" denuncia l'inquilino della Casa Bianca come un "autocrate inetto", ne promuove "l'impeachment", accusandolo di aver ostacolato le indagini "a suo carico" (sebbene ad oggi il presidente non risulti affatto indagato) e più in generale, torna a definirlo un burattino del presidente russo Vladimir Putin: il caos politico che sta sconvolgendo Washington, sostiene un editoriale del quotidiano firmato da Greg Miller, è "un ritorno d'investimento politico" per il presidente russo Putin; e la destabilizzazione delle istituzioni democratiche Usa di cui Trump sarebbe il solo responsabile "non fa che amplificare gli effetti che la Russia aveva tentato di ottenere con la sua campagna senza precedenti per minare la campagna presidenziale del 2016. Sulla stessa linea l'ex direttore dell'Intelligence nazionale Usa, che accusa il presidente di aver "dato l'assalto" alle istituzioni. Eppure, gran parte dei procuratori e vice procuratori generali che hanno servito sotto le precedenti amministrazioni presidenziali Usa, concordano nell'affermare che Clapper avesse gravemente violato i limiti del suo mandato non elettivo, e nuociuto alla credibilità dell'Fbi. Di questo parere anche William Barr, procuratore generale Usa tra il 1991 e il 1993, che in un editoriale sulla "Washington Post" valuta positivamente la decisione del presidente Usa. Trump, però, si trova nuovamente accerchiato anche dal suo stesso partito: i senatori repubblicani, infatti, gli sono sempre più apertamente ostili. All'indomani del licenziamento di Comey, Trump aveva ribadito d'aver ricevuto personali rassicurazioni, proprio dall'ex direttore dell'Fbi, di non essere personalmente indagato. Forse per evitare di essere smentito da Comey, aveva implicato d'aver registrato le loro conversazioni alla Casa Bianca come forma di autotutela. I senatori repubblicani si sono aggrappati a queste vaghe dichiarazioni, chiedendo al presidente di rendere subito note eventuali registrazioni. Lindsay O. Graham, uno dei senatori Repubblicani ostili sin dal principio al presidente Usa, ha dichiarato alla Nbc che "se esiste una qualunque registrazione di queste conversazioni, deve essere consegnata al Congresso". In caso contrario, ha minacciato il politico, il Senato avanzerà quasi certamente una richiesta formale di accesso agli atti. Quanto ai Democratici, la loro linea resta immutata: Trump, affermano, è colpevole d'aver attentato all'integrità delle istituzioni democratiche, ostacolando indagini federali che lo riguardano direttamente. Il partito ha già annunciato che si schiererà compattamente contro la nomina del nuovo direttore dell'Fbi, chiunque egli sia, se la Casa Bianca e la maggioranza repubblicana non accetteranno di nominare un procuratore speciale che indaghi autonomamente sulle presunte complicità di Trump con la Russia, proprio come ai tempi dello scandalo Watergate. L'opinione pubblica è divisa, almeno stando a un sondaggio effettuato dal "Wall Street Journal" e dall'emittente Nbc, secondo cui il 29 per cento approva la decisione del presidente di licenziare Comey, il 38 la disapprova, e il 32 per cento sostiene di non poter giudicare la questione.