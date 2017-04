L'interesse francese e tedesco per l'asta di Alitalia

Alitalia sarà "venduta al miglior offerente"

Parigi, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Alitalia sarà "venduta al miglior offerente": lo ha sottolineato ieri mercoledì 26 aprile il ministro italiano dei Trasporti, Graziano Delrio, dopo che il rifiuto dl piano di ristrutturazione che prevede la soppressione di 1.700 posti di lavoro è stato respinto dai dipendenti della compagnia aerea in un referendum; da parte sua il ministro italiano dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha definito "interessante" l'eventuale acquisizione parziale di Alitalia da parte della compagnia tedesca Lufthansa.

Renzi si guarda nello specchio di Macron

Madrid, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Si avvicina il giorno in cui Matteo Renzi riconquisterà il posto di segretario generale e di candidato premier del Partito democratico. Alle primarie aperte ai simpatizzanti che si celebrano domenica Renzi arriva infatti col netto favore dei pronostici ed è pronto a trasformare il "clamoroso" errore del referendum costituzionale in una "opportunità politica", scrive il quotidiano spagnolo "El Pais" citando "uno dei suoi collaboratori". E d'altro canto quello che arriva alla fine delle primarie è un Pd diverso. Dopo la fuoriuscita di vecchi leader come Bersani e D'Alema "c'è ora la tentazione di trasformare il Pd in un partito nazione, un soggetto allo stile statunitense, disegnato strategicamente per attrarre profili di diverso segno". Lo schema è quello basato su un "ampio spettro elettorale, pensato più per i votanti che per i militanti, che finora era riuscito ad assolvere solo la democrazia cristiana e che potrebbe trovare il suo riflesso nel progetto di Emanuel Macron per il secondo turno alle presidenziali".

Roma: allarme e irritazione per i bagni nella fontana di Trevi

Madrid, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - La performance nudista del catalano Adrian Pino Olivero nella Fontana di Trevi è l'ultimo di una serie di sfide che i monumenti romani devono sopportare dai turisti di tutto il mondo. Se ne occupa il quotidiano spagnolo "Abc" segnalando che dall'inizio dell'anno sono state già elevate 60 denunce e 17 sanzioni. I romani sono "profondamente irritati" da gesti che i responsabili non farebbero a casa loro e che nella capitale, "nel peggiore dei casi, si pagano con una semplice sanzione amministrativa".

Metodo Stamina: arrestato l'inventore della terapia con cellule madri

Madrid, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo "Abc" dà notizia dell'arresto di Davide Vannoni, il discusso padre del metodo stamina per la cura del cancro con cellule staminali. La testata ne approfitta per ricordare i contorni della vicenda e la ripercussione polemica che ha avuto in Italia tra chi ha rivendicato il diritto di ciascuno a scegliere come curarsi, la squalifica della comunità scientifica e la condanna - patteggiata - nei confronti di Vannoni. Il quale, secondo gli inquirenti, era pronto a praticare la sua terapia oltre confine.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Egitto: la visita del Papa rilancia il caso Regeni

Madrid, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - La famiglia Regeni spera che nel corso del suo viaggio in Egitto il Papa possa ricordasi di Giulio, lo studente ucciso al Cairo oltre un anno fa in circostanze ancora non chiarite. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais" che, dopo aver riportato le informazioni più rilevanti del caso, sente il senatore Pd Luigi Manconi, scettico sull'esito delle indagini.

Migranti: le Ong al centro della polemica

Parigi, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Il corrispondente da Roma Olivier Tosseri del quotidiano economico "Les Echos" pubblica oggi giovedì 27 aprile un reportage sulle polemiche scoppiate in Italia intorno al ruolo delle organizzazioni non-governative (Ong) umanitarie che ormai assicurano la metà dei salvataggi in mare dei migranti che dalle coste della Liba cercano di raggiungere l'Europa: secondo i populisti italiani, soprattutto il Movimento 5 stelle (M5s) accusano le Ong di collusione con i trafficanti libici di esseri umani ed il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro su questi sospetti ha aperto un'inchiesta.

Regno Unito: il ministero dell'Interno aumenta il numero dei rifugiati minori

Londra, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Il Regno Unito, riferisce il quotidiano britannico "The Times", accoglierà dall'Europa altri 130 rifugiati minori, dopo l'ammissione da parte del ministero dell'Interno di un errore nel calcolo dei posti disponibili; il totale salirà così a 480. La segretaria all'Interno, Amber Rudd, ha scritto ai suoi omologhi di Italia, Francia, Grecia e altri paesi membri dell'Unione Europea di avviare il più presto possibile l'individuazione e il trasferimento dei bambini.

Il mercato europeo dell'auto cambia marcia

Londra, 27 apr 08:34 - (Agenzia Nova) - Un mercato dell'auto in ripresa ha aiutato Fiat Chrysler Automobiles, Daimler e Psa a registrare solidi risultati nel primo trimestre. Il gruppo italo-statunitense Fca, riferisce il "Financial Times", è andato al di là delle previsioni con un aumento dell'utile operativo, 1,5 miliardi di euro, dell'undici per cento e delle vendite, 27,7 miliardi, del quattro per cento; il titolo azionario si è apprezzato del nove per cento salendo a 10,6 euro.

