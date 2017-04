La resurrezione di Berlusconi

Italia: avanti il centrodestra unito, e Berlusconi resuscita

Madrid, 18 apr - (Agenzia Nova) - Silvio Berlusconi, a 80 anni, "è tornato a conquistare il centro della scena politica italiana". Lo scrive il quotidiano spagnolo "Abc" mettendo in fila gli ultimi segnali incoraggianti per il leader di Forza Italia a partire dal video animalista girato sotto Pasqua per invitare a salvare agnelli, salutato come mossa di alto intuito politico tanto dal governatore pugliese Michele Emiliano quanto dall'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Berlusconi guida il partito di maggioranza in una ipotetica coalizione di centrodestra che oggi i sondaggi danno vincente. Un "terzo polo" che sembrava sconfitto dalle divisioni interne e dal protagonismo di Pd e M5S, ma che ora - scrive la testata - si rivela sempre più competitivo grazie a Berlusconi. Il grande interrogativo, conclude "Abc", è capire se l'ex premier sarà capace di tenere assieme forze diverse - vale per tutti l'esempio antieuropeista di Matteo Salvini -, e quali chance potrà avere una coalizione dalla nuova legge elettorale.

Continua a leggere l'articolo di Abc

L’Italia vuole liberalizzare il mercato dell’arte contemporanea

Parigi, 18 apr - (Agenzia Nova) - Liberalizzare il mercato dell'arte italiana è l'obiettivo di un articolo della legge sulla concorrenza sulla quale il Senato si pronuncerà entro la fine del mese: un testo che modifica quello adottato nel 1939 sotto il fascismo per impedire che i capolavori del Rinascimento lasciassero la Penisola. Ad oggi la vendita all'estero di un'opera sino a 50 anni dopo la realizzazione, oppure se il suo autore muore, è soggetta ad una licenza rilasciata dalle autorità pubbliche: i galleristi e le case d'aste presto potranno invece aumentare la propria offerta. Con la nuova legge infatti il governo intende liberare dalla supervisione dell'Ufficio esportazioni della Sovrintendenza del ministro dei Beni culturali le opere realizzate negli ultimi 70 anni; inoltre, qualsiasi opera di valore non superiore ai 13.500 euro potrà uscire dall'Italia senza alcun controllo, indipendentemente dall'epoca in cui è stata realizzata, sottraendola così all'eventuale diritto di prelazione fin qui esercitato dallo Stato.

Continua a leggere l'articolo di Les Echos

Italia: un paese dell'aspromonte "salvato" dai richiedenti asilo

Buenos Aires, 18 apr - (Agenzia Nova) - Il quotidiano argentino "La Nacion" viaggia a Sant'Alessio in Aspromonte, piccolo e "dimenticato" paesino del sud Italia. Dal 2014 il municipio affitta alcune case abbandonate dai loro proprietari a una trentina di richiedenti asilo. "Quella che è nata come una decisione umanitaria ha finito per portare numerosi benefici economici e sociali" al paese, scrive la testata segnalando che l'inserimento degli extracomunitari a spese dello Stato garantisce lavoro a sedici calabresi e, grazie a loro, costituisce un incentivo all'economia locale. Il paesino che si stava svuotando ha finito per riattivare esercizi e servizi di base e l'esperienza di Sant'Alessio potrebbe essere replicata in quattro altri piccoli comuni.

Continua a leggere l'articolo della Nacion

Italia, giro di vite per chi viaggia a sbafo sui mezzi pubblici

Berlino, 18 apr - (Agenzia Nova) - In Italia con l’espressione “fare il portoghese” si indica chi usufruisce di un servizio senza pagare; il termine deriverebbe dall’invito fatto dall’ambasciatore portoghese presso la Santa Sede ai suoi connazionali, nel XVIII secolo, ad andare ad una manifestazione teatrale a Roma senza pagare il biglietto dei mezzi pubblici, limitandosi a dichiarare la propria nazionalità. Ogni anno sono circa 450 i milioni persi dalle società italiane gestrici dei trasporti urbani per biglietti non pagati. Un utente italiano di mezzi pubblici su cinque ne usufruirebbe senza pagare. Il “nero” si aggirerebbe attorno al miliardo di euro l’anno. In città come Milano, Torino e Genova la percentuale di “portoghesi” si aggirerebbe intorno al 5 per cento, mentre a Roma sarebbe del 30. Il tasso reale probabilmente è ancora maggiore. Per questa ragione il Governo italiano ha deciso di aumentare drasticamente le multe per i viaggiatori non muniti di titolo di viaggio, portandole a 200 euro. Ad oggi a Venezia spetta il primato delle multe fatte pagare, con il 55 per cento; la città in cui si paga di meno è Palermo, con solo l’otto per cento. Tuttavia è previsto anche un rimborso del biglietto nel caso in cui il mezzo accumuli un ritardo superiore alla mezz’ora sull’orario previsto.

Continua a leggere l'articolo del Sueddeutsche Zeitung

La strana epidemia di "combustione spontanea" degli autobus romani

Parigi, 18 apr - (Agenzia Nova) - Una strana epidemia colpisce da diversi mesi i trasporti pubblici di Roma: dallo scorso gennaio sono già 25 gli autobus andati in fiamme in pieno servizio: in una decina di casi sono dovuti intervenire i pompieri. Da questo dato parte un reportage del quotidiano francese "Le Monde" in cui il corrispondente da Roma, Jérôme Gautheret, ascrive i fenomeni di "combustione spontanea" degli autobus allo stato miserevole dell'azienda romana dei trasporti, l'Atac, e più in generale dei servizi del Comune capitolino.

Continua a leggere l'articolo del Monde