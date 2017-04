La crisi delle banche popolari venete non è finita, anzi

Il "Caimano" tenta il ritorno sulla scena

Madrid, 6 apr - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo "El Pais" prova a tracciare le coordinate di un ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica italiana. Forte della sua vicinanza con il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani, Berlusconi è atterrato al vertice dei popolari europei tenuto a Malta e ne ha approfittato per "vendere la sua nuova versione: un centrodestra capace di frenare l'ascesa dei populismi anti-europei in Italia". L'articolo si sofferma sull'incontro con Angela Merkel, la Cancelliera tedesca sei anni fa protagonista - assieme a Nicolas Sarkozy - del momento "più amaro" della carriera del Cavaliere (i sorrisini in conferenza stampa congiunta sulla possibilità di una ripresa dei conti pubblici in Italia). "Ossessionato" dall'esito del ricorso presentato alla Corte europea di Giustizia, il leader di Forza Italia è ricomparso alla Fiera del libro per "riunirsi con gli imprenditori e parlare di politica", ma "riabilitare Berlusconi, come tutto ciò che circonda il presidente di Mediaset, significa addentrarsi in un futuro incerto", scrive la testata ricordando il peso della sue vicende con la giustizia.

Continua a leggere l'articolo del Pais

Le popolari venete hanno un fabbisogno di 6,4 miliardi

Amburgo, 6 apr - (Agenzia Nova) - La crisi bancaria in Italia continua a covare sotto la cenere. Secondo i calcoli della Bce le due banche popolari venete in difficoltà scontano un ammanco complessivo di capitale per 6,4 miliardi di euro: 3,3 miliardi per la Banca Popolare di Vicenza e 3,1 miliardi per Veneto Banca. Il governo italiano ha approvato la creazione di un fondo di risoluzione bancaria da oltre 20 miliardi di euro alla fine dello scorso anno. Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca hanno chiesto l'aiuto dello Stato il mese scorso, e dopo il parere positivo della Bce in merito alla loro solvibilità l'intervento del Tesoro appare più vicino.

Continua a leggere l'articolo dello Spiegel

Finanza, Jefferson: basta Spagna, ora scommettete sulle banche italiane

Madrid, 6 apr - (Agenzia Nova) - Dovendo scegliere come orientare le proprie scommesse sul settore bancario, gli analisti della banca d'investimento statunitense Jefferson raccomandando di ritirare gli utili dagli istituti "domestici" spagnoli e scommettere "nel settore finanziario dell'altra grande economia periferica, Italia". Gli analisti, scrive il quotidiano economico spagnolo "Expansion", ritengono che "passato il rally" - quasi il 30 per cento di crescita per CaixaBank nel primo trimestre dell'anno -, le quotazioni delle banche spagnole si stanno assestando ed ora è più conveniente puntare su azioni di istituti come Unicredit o Intesa Sanpaolo.

Continua a leggere l'articolo di Expansion

Benetton, cambio di consegne al vertice dell'azienda

New York, 6 apr - (Agenzia Nova) - Benetton ha annunciato ieri le dimissioni del suo amministratore delegato, Marco Airoldi, che aveva assunto la direzione dell'azienda nel 2014, avviando un piano di rilancio aziendale. Benetton ha anche annunciato la nomina di un nuovo chief operating officer, Tommaso Bruso, che attualmente è ad dei marchi Fedon, Furla e Diesel nel Nord America.

Continua a leggere l'articolo del Washington Post

La nuova età dell'oro di Milano

Parigi, 6 apr - (Agenzia Nova) - Il quotidiano francese "Le Monde" pubblica nel suo inserto settimanale "Style" un reportage del suo corrispondente da Roma, Jérôme Gautheret, che celebra la "nuova età dell'oro" di Milano, che grazie ad uno spettacolare rinnovamento urbano innescato dall'Esposizione universale del 2015, da città austera si è trasformata in dieci anni in un centro di straordinaria modernità.

Continua a leggere l'articolo del Monde