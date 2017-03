Le strategie dell'Italia tra America e Russia

L'Italia chiede agli Usa un maggior contributo alla stabilità della Libia

New York, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - L'Italia solleciterà gli Stati Uniti e gli altri paesi industrializzati a contribuire maggiormente alla stabilità della Libia, in occasione del prossimo summit del G7 in programma a Taormina il prossimo 26 e 27 maggio. Il viceministro italiano degli Esteri, Mario Giro, ha dichiarato che una delle priorità della politica estera italiana è il consolidamento del sostegno internazionale al processo di unificazione politica della Libia. "Negli ultimi anni la Libia ha sempre costituito una priorità per l'Italia. Ci auguriamo, e lo diremo al G7, che questa questione interessi anche agli Stati Uniti". Roma, ha detto il viceministro, spera di mediare tra Stati Uniti e Russia affinché "lavorino assieme seriamente sulla Libia, perché non possiamo più avere quest'area di instabilità nel Mediterraneo centrale". Il ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano, che lunedì ha incontrato a Mosca il suo omologo russo Sergej Lavrov, ha dichiarato che Roma sta valutando l'apertura di un consolato a Tobruk, dove hanno sede il parlamento libico e il governo sostenuti da Egitto e Russia. Giro si è anche detto preoccupato per l'intenzione dell'amministrazione Trump di ridurre gli stanziamenti alle Nazioni Unite.

I ministri degli Esteri di Russia e Italia discutono la cooperazione nel settore energetico

Mosca, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - Il settore energetico può costituire il vettore per il futuro sviluppo delle relazioni tra Italia e Russia. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo italiano, Angelino Alfano, in visita a Mosca. I due paesi, ha detto Lavrov, hanno "riprogrammato la tempistica" della cooperazione commerciale ed economica bilaterale. "Concordiamo sul fatto che l’energia sia un settore strategico per garantire il progressivo sviluppo dei nostri rapporti", ha spiegato il ministro degli Esteri russo, aggiungendo: "Ci siamo scambiati opinioni sulla possibilità per la parte italiana di partecipare a diversi progetti per promuovere il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Europa".

Italia, il Consiglio di Stato ha approvato la costruzione del Gasdotto trans-Adriatico

Mosca, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - Una sentenza del Consiglio di Stato ha dato il via libera alla realizzazione del Gasdotto trans-Adriatico (Tap), respingendo gli appelli presentati dalla Regione Puglia e dal comune di Melendugno. La sentenza pone fine al contenzioso amministrativo sull'Autorizzazione unica per il progetto rilasciata il 20 maggio 2015. Nella sentenza viene anche escluso che il Tap debba essere soggetto alla Direttiva Seveso sugli incidenti rilevanti.

Monte dei Paschi è solvente

Berlino, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - La banca italiana Monte dei Paschi di Siena è solvente, secondo il parere della vigilanza bancaria della Bce. “In caso contrario non avremmo discusso della ricapitalizzazione preventiva” ha affermato il controllore Daniele Nouy all’agenzia di stampa “Reuters”, lo scorso lunedì. I colloqui sul piano di salvataggio con la Commissione europea sono avvenuti in una fase tardiva, ha dichiarato la francese. Dopo il fallimento dell'aumento di capitale nel mese di dicembre, la banca ha chiesto aiuto allo Stato italiano. La Bce ha stimato le esigenze di capitale della banca più antica del mondo in 8,8 miliardi di euro. Lo Stato italiano dovrebbe versare 6,6 miliardi di euro nella banca ed acquisirne una quota del 70 per cento.

L’Italia pensa di dare alle donne un "congedo mestruale"

Parigi, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - L’Italia potrebbe presto diventare il primo paese europeo ad offrire un "congedo mestruale" alle donne: il Parlmento italiano sta studiando un progetto di legge presentato da quattro deputate che permetterebbe alle aziende di dare tre giorni a mese di congedo pagato alle donne in concomitanza con il loro periodo mestruale; il progetto potrebbe essere votato nei prossimi mesi.

PANORAMA INTERNAZIONALE

Inchiesta parlamentare sulle ong per il "servizio taxi" ai migranti nel Mediterraneo

Londra, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - Il Senato italiano, riferisce il quotidiano britannico "The Times", convocherà rappresentanti di organizzazioni non governative impegnate nel Mar Mediterraneo per chiedere spiegazioni sui salvataggi di migranti, dopo le accuse politiche di collaborare con i trafficanti e di operare anche in acque libiche. Medici senza frontiere nega ogni collusione, sostenendo che nel suo caso il 90 per cento dei salvataggi dell'anno scorso è stato effettuato su richiesta della Guardia costiera italiana e che complessivamente solo il 28 per cento degli interventi è stato opera di ong.

Spagna: l'estrema destra in discoteca, allo stadio e in alleanza con Casa Pound

Madrid, 28 mar 08:27 - (Agenzia Nova) - Il quotidiano "Abc" stila una scheda sul fenomeno dei movimenti di estrema destra a Madrid e provincia. Ci sono i buttafuori nelle discoteche, che sono al tempo stesso spacciatori di stupefacenti, e impiegati nel merchandising delle squadre di calcio che gestiscono anche giri di anabolizzanti. Poi ci sono i gruppi organizzati che reclutano giovanissimi e ospitano al loro interno gente dalla fedina penale tutt'altro che limpida. Uno di questi - Outlaw - si dedica tra l'altro a operazioni di solidarietà solo per spagnoli e a febbraio ha sigillato un patto di fratellanza con l'italiana Casa Pound.

