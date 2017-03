L'Europa a due velocità partirà ufficialmente da Roma?

Unione europea: a Roma l’Europa a due velocità?

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, questo fine settimana seguirà le orme del suo predecessore Konrad Adenauer che il 25 marzo 1957, primo cancelliere tedesco sul Colle Capitolino a Roma, firmò i trattati istitutivi dell’Unione europea. Esattamente 60 anni più tardi l’ottavo cancelliere della Repubblica federale ripeterò quel rito, nello stesso luogo, assieme a 26 omologhi e ai presidenti delle tre maggiori istituzioni europee: Consiglio, Parlamento e Commissione. Si tratta di un atto simbolico dal grande significato, sottolinea il quotidiano tedesco, specie in un momento di forti tensioni politiche qual è quello attuale. Oltre ai negoziati sulla Brexit, l'Unione affronta le sfide dei populismi, dei conflitti regionali, del terrorismo e delle pressioni migratorie, oltre alle tensioni protezionistiche globali e all'aumento delle diseguaglianze sociali ed economiche. All’incontro saranno presenti per la Germania, oltre al cancelliere, il consulente per gli affari europei di Merkel, Uwe Corsepius, e il segretario Markus Ederer, oltre all’Ambasciatore tedesco presso la Ue, Reinhard Silver Mountain. Quattro sono gli obiettivi della cosiddetta “agenda Roma”, a cui aderiscono i 27 Paesi dell’Unione: Sicurezza (frontiere esterne, lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata); prosperità (mercato interno e completamento dell’unità monetaria); politiche sociali (lotta alla disoccupazione, esclusione sociale, povertà e migliore istruzione per i giovani); ed infine coesione e stabilità (nuove partnership, stabilizzazione dei Paesi ad Est e a Sud dell’Europa, ma anche Medio Oriente e Africa in generale). La prosecuzione del processo di integrazione europea, date le ambiziose direttrici attraverso cui dovrebbe articolarsi, pare inevitabilmente destinata a proseguire “a diverse fasi e intensità”, sottolinea il quotidiano tedesco: spetta al nucleo dell'Unione fare i primi passi, lasciando aperta la porta a chi voglia aderire successivamente. L’Europa a più velocità riproposta da Merkel dovrebbe essere ufficialmente riconosciuta a Roma dai leader dei 27 Paesi, anche se ci sono delle resistenze in merito da parte dei Paesi dell’Est e della Polonia, anche nel Parlamento europeo: “Non vogliamo nessuna divisione dell’Europa in primi e secondi della classe”, ha detto Manfred Weber, dei Popolari europei, al quotidiano "Handelsblatt". Critico a tal proposito anche il co-presidente dei Verdi, Ska Keller.