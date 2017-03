Così gli italiani si sono disamorati dell'Europa

L'Italia si sta disamorando dell'Europa

Londra, 22 mar - (Agenzia Nova) - Venticinque anni fa, osserva Tony Barber sul "Financial Times", l'Italia era in un mare di problemi, una situazione simile a quella attuale: il sistema dei partiti si stava disintegrando, il debito stava schiacciando l'economia, i cittadini erano sfiduciati. Oggi la posta in gioco è ancora più alta rispetto al 1992, e trovare le soluzioni potrebbe essere ancora più difficile perché è radicalmente diverso il contesto europeo e mediterraneo in cui il paese si trova. Allora l'integrazione europea sembrava alla maggior parte degli italiani la risposta; oggi sempre più politici mettono in dubbio i vantaggi dell'appartenenza all'area dell'euro e il 47 per cento dell'opinione pubblica considera la moneta unica "una cosa negativa".

L'Italia auspica che il G7 di Taormina rigetti la "tentazione" del protezionismo

New York, 22 mar - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, ha dichiarato ieri, a margine di un incontro con il suo omologo giapponese Abe Shinzo, che il summit del G7 in programma a Taormina invierà un messaggio risoluto contro le tendenze protezionistiche e in favore del libero commercio. L'Italia ospiterà il G7 il 26 e 27 maggio prossimi, e l'evento dovrebbe coincidere con la prima visita ufficiale in Europa del presidente Usa Donald Trump.

L'Italia chiede al G7 di sfidare Trump sul commercio

Londra, 22 mar - (Agenzia Nova) - L'Italia, riferisce il "Financial Times", ha esortato i paesi del G7 a respingere il protezionismo nel vertice in programma a maggio in Sicilia, un probabile motivo di scontro con gli Stati Uniti di Donald Trump. Il presidente del Consiglio italiano, Paolo Gentiloni, ha detto che il Gruppo delle sette maggiori potenze economiche del mondo non dovrebbe essere ambiguo sul sostegno a un'economia globale aperta e che il tema dovrebbe essere la priorità del summit.

Romano Prodi: "La Francia è assente dall'Unione Europea"

Parigi, 22 mar - (Agenzia Nova) - In vista del vertice straordinario dell'Unione Europea che sabato prossimo 25 marzo vedrà i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri riuniti in Campidoglio per celebrare il 60esimo anniversario del Trattato di Roma, il quotidiano francese "Le Figaro" ha intervistato l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi sulle sfida che deve affrontare l'Europa. Fra le altre cose dette dall'ex presidente del Consiglio italiano, il "Figaro" sceglie per il titolo dell'intervista un suo netto giudizio sul ruolo subordinato che il governo francese negli ultimi anni ha giocato a Bruxelles.

Il ribelle Grillo "si trasforma in un autocrate"

Londra, 22 mar - (Agenzia Nova) - Beppe Grillo, riferisce il quotidiano britannico "The Times", è stato accusato di aver tradito i principi democratici del Movimento 5 stelle, di cui è fondatore. Il caso è nato dalla cancellazione del risultato delle primarie online per la scelta del candidato sindaco di Genova: dopo la sconfitta di Luca Pirondini, da lui appoggiato, da parte di Marika Cassimatis, Grillo ha vietato alla vincitrice l'uso del simbolo accusandola di sostenere dissidenti del partito. Il leader ha chiesto agli iscritti di fidarsi della sua scelta e ha esortato quelli che non sono d'accordo ad andarsene.

