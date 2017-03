Veneto Banca e Popolare di Vicenza chiedono la ricapitalizzazione

Regno Unito: Scozia, Sturgeon disponibile a discutere del rinvio del referendum

- Nicola Sturgeon, leader del Partito nazionale scozzese (Snp) e prima ministra della Scozia, riferisce la stampa britannica, ha chiuso il congresso di primavera della sua formazione politica, annunciando una nuova battaglia referendaria per l'indipendenza, ma non ha chiarito due punti: come intende ottenere il secondo referendum e quando si voterà. La premier del Regno Unito ha escluso un voto prima dell'uscita dall'Unione Europea. Sturgeon potrebbe essere flessibile sui tempi, considerando che votare dopo la Brexit potrebbe anche essere vantaggioso, soprattutto in caso di ripercussioni economiche negative. Sulla questione scozzese è intervenuto l'ex premier Gordon Brown, chiedendo un'ulteriore devoluzione dei poteri alla nazione costitutiva per evitare il referendum.

Usa-Cina, a Pechino il segretario di Stato Tillerson sfodera un tono conciliatorio

- Gli Stati Uniti attendono con grandi aspettative il primo faccia a faccia tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese, Xi Jinping. Lo ha dichiarato ieri il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, al termine di una visita ufficiale che lo ha portato in Giappone, Corea del Sud e da ultimo in Cina. Tillerson, che a Pechino ha incontrato tra gli altri anche il presidente Xi, ha dichiarato che la Casa Bianca attribuisce "un'enorme importanza" al dialogo con il capo di Stato cinese. I due paesi non hanno diffuso dettagli rilevanti in merito ai colloqui tenuti a Pechino, che hanno visto Tillerson confrontarsi anche con il suo omologo cinese, Wang Yi, e il consigliere di Stato Yang Jiechi. Xi ha definito "produttivo e costruttivo" il confronto tra il segretario Usa e gli esponenti del governo cinese, che giunge al culmine della tensione regionale per i test balistici nordcoreani e la decisione degli Usa di schierare batterie anti-missili Thaad in Corea del Sud, una mossa che ha innescato forti proteste da parte della Cina. "Sia Trump che il sottoscritto riteniamo che sia necessario uno sforzo congiunto per far avanzare la cooperazione bilaterale, e che sia possibile adattare costruttivamente le relazioni a una nuova era", ha detto il presidente cinese. La Cina, prima fonte di sostegno diplomatico ed economico per la Corea del Nord, ha acconsentito con riluttanza alle sanzioni del Consiglio di sicurezza Onu nei confronti di Pyongyang. Pechino non ha replicato alle dichiarazioni pronunciate sabato a Seul, quando non ha escluso lo scenario di un attacco militare preventivo contro la Corea del Nord, ma si oppone fermamente a un "cambio di regime" a Pyongyang, che potrebbe risultare in un'ondata di rifugiati nordcoreani nel nord della Cina e nello schieramento di forze di terra Usa e sudcoreane lungo i suoi confini terrestri.