Qual è il piano del Cav. per tornare in campo

Berlusconi ha un piano per resuscitare la lira

New York, 10 mar - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, ha un piano per tornare al centro della scena politica italiana, mossa attualmente preclusagli da un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici. La scissione del Partito democratico ha portato gli analisti finanziarie a osservare con preoccupazione le messe dell'ex premier: "Il ritorno di Forza Italia, e per estensione di Silvio Berlusconi, è una preoccupazione reale, specie mentre il Partito democratico pare doversi dividere in due", spiega a "Bloomberg" James Athey, fixed income portfolio manager di Aberdeen Asset Management, con sede a Londra. A preoccupare gli analisti come Athley è la proposta di Berlusconi di introdurre in Italia una valuta a corso interno parallela all'euro: un progetto che secondo l'esperto "sarebbe difficile da realizzare senza rigidi controlli sui capitali, ma non impossibile". I piani di Berlusconi, che si auto-definisce "l'uomo più perseguitato della storia", dipendono però dall'esito del suo ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, su cui conta per superare l'interdizione dai pubblici uffici e tornare alla politica attiva.

Il presidente russo Putin prende posizione sulle elezioni italiane

Madrid, 10 mar - (Agenzia Nova) - La Russia di Vladimir Putin mette gli occhi sulle elezioni italiane. Mosca ha ricevuto il leader della Lega Nord Matteo Salvini per stringere un patto di collaborazione, e trattative analoghe sarebbero in corso con il Movimento Cinque Stelle. Sentiti dal quotidiano spagnolo "El Pais", gli uomini di Grillo "non confermano, né smentiscono", ma Sergej Zheleznyak, uomo forte del Cremlino, assicura che a Mosca sono pronti. Con i partiti italiani la Russia vuole replicare quanto fatto con diverse formazioni europee, in primis con il Fronte nazionale di Marine le Pen. Patti che sostanzialmente, scrive la testata, "gravitano attorno all'idea della fine delle sanzioni economiche alla Russia e la lotta contro il terrorismo".

I 5 stelle in Rete

Berlino, 10 mar - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 stelle si avvale di canali d’informazione sulla Rete. Il blog di Beppe Grillo e i portali Tze Tze e La Fucina sono connessi tra di loro. Milioni di italiani li visitano ogni giorno e nulla sembra far diminuire la popolarità del partito. L’azienda Casaleggio Associati, fondata nel 2004 si trova a Milano in via Morone, presso La Scala. Vi lavorano solo una decina di dipendenti, secondo il giovane informatico Marco Canestrari che vi ha lavorato. Sono loro, spiega, che gestiscono la rete dei 5 Stelle e selezionano i candidati. Fu Gianroberto Casaleggio che convinse Grillo a fare un partito tramite la Rete e creò il suo blog, dal costo di 140 mila euro, in cambio della vendita esclusiva dei Dvd degli spettacoli del comico. Il blog conta oggi 2,3 milioni di iscritti, e le notizie che vengono diffuse - spesso non vere, scrive la "Sueddeutsche Zeitung - generano click e con essi, probabilmente, soldi. Dalla morte di Gianroberto Casaleggio, l’azienda è gestita dal figlio Davide di cui gli italiani sanno poco o nulla.

Italia: lasciate che i ricchi vengano a me

Madrid, 10 mar - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo "Abc" torna sulla decisione del governo italiano di aprire le porte fiscali ai multimilionari. La domanda è quanto possa essere attrattivo il paese, al di là della promessa di una flat-tax da centomila euro sulla residenza. L'articolo passa per questo in rassegna le principali passioni di stranieri e ricchi, famosi e non, nei diversi angoli della penisola. Ma chiude sintetizzando il dibattito sorto con la presentazione dell'iniziativa: "l'Italia si divide tra chi mette freni al 'benvenuti in Italia' e chi, parafrasando il Vangelo, afferma 'lasciate che i ricchi vengano a me'".

L'impresa britannica inizia a somigliare a quella italiana

Londra, 10 mar - (Agenzia Nova) - Per l'editorialista del "Financial Times" Martin Wolf, l'economia britannica è diventata più simile a quella italiana, un fatto che desta preoccupazione. La somiglianza riguarda la produttività. Secondo la società di ricerca Conference Board, tra il 2007 e il 2016 il tasso di crescita della produzione per ora di lavoro nel Regno Unito è stato solo dello 0,1 per cento, un andamento paragonabile a quello dell'Italia. Con l'uscita dall'Unione Europea, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

