I populisti europei sono una minaccia sopravvalutata

- La prospettiva di un'avanzata inarrestabile dei movimenti populisti incombe da almeno un anno sull'Europa, e il "rischio politico" rappresenta oggi il principale fattore di insicurezza per gli investitori del Vecchio continente. Eppure, sostiene Leonid Bershidsky in un editoriale su "Bloomberg", gli scenari elettorali sono in rapido mutamento, e ad oggi la possibilità che le forze euroscettiche perdano tutte le prossime contese elettorali appare più che concreta. Nei paesi Bassi il Partito per la libertà (Pvv) del nazionalista Geert Wilders è calato nei sondaggi dai 40 seggi attribuitigli lo scorso febbraio 2016 ad appena 25, uno in meno del partito di centrodestra del premier Mark Rutte. In Francia, il Front national di Marine le Pen era dato dai sondaggi al 30 per cento lo scorso novembre, dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa; oggi è al 26 per cento, una manciata di punti in più del candidato autonomo di centrosinistra Emmanuel Macron. In Germania, il partito anti-immigrazione e anti-euro Alternativa per la Germania (Afd) era dato al 15 per cento nel settembre 2016, ed oggi è calato al 10: una percentuale che ne fa ancora il terzo partito tedesco, in un contesto però dove la Csu di Angela Merkel e l'Spd superano entrambi il 30 per cento. La politica europea, conclude Bershidsky, "è più forte, più stabile e più inclusiva di quanto pensino tanti commentatori statunitensi e britannici".