Perché è il trasformismo il segreto della debolezza politica in Italia

Polemica attorno all'accesso all'aborto

Parigi, 24 feb - (Agenzia Nova) - Il quotidiano francese "Le Figaro" riferisce della polemica scoppiata in Italia attorno al diritto di accesso all'interruzione volontaria della gravidanza prevista dalla legge 194, in seguito al bando di concorso pubblicato dall'ospedale S. Camillo di Roma per l'assunzione di due medici ostetrici: il bando, che di fatto esclude i medici che esercitano il diritto di obiezione di coscienza e quindi rifiutano di praticare aborti, è stato criticato sia dalla Conferenza episcopale (Cei) che dal governo italiano; il "Figaro" ricorda che in Italia, paese a maggioranza cattolico, il 70 per cento dei medici ostetrici sono obbiettori di coscienza.

Trasformismo, il segreto della debolezza politica in Italia

Madrid, 24 feb - (Agenzia Nova) - La fragilità della politica italiana si evince da due dati: "il suo parlamento lavora un giorno e mezzo a settimana", e il trasformismo è un fenomeno di proporzioni vastissime: "su un totale di 945 parlamentari, 396 hanno cambiato partito o gruppo parlamentare". Lo scrive il quotidiano spagnolo "Abc" che, partendo dai dati della associazione "Openpolis", rilancia le considerazioni del costituzionalista Roberto D'Alimonte secondo cui il governo che nascerà dal prossimo voto sarà necessariamente fatto da coalizioni deboli ed eterogenee.

Orlando sfida Renzi per la leadership del Pd

Londra, 24 feb - (Agenzia Nova) - Andrea Orlando, ministro italiano della Giustizia, sfiderà Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, nella contesa per la leadership del Partito democratico. Il politico, riferisce il "Financial Times", ha spiegato che si candida perché "il Pd ha bisogno di cambiare profondamente per essere davvero utile all'Italia". Renzi ha già un avversario, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ma la candidatura di Orlando potrebbe essere per lui una minaccia più significativa.

UniCredit: quasi fatta per l'ampliamento di capitale

Madrid, 24 feb - (Agenzia Nova) - UniCredit, la più grande banca italiana per volume d'affari, annuncia di aver ottenuto sui mercati il 99,8 per cento dell'ampliamento di capitale di 13 miliardi di euro. Per il restante 0,2 per cento l'istituzione si rivolgerà dal 27 febbraio al 3 marzo alla Borsa di Milano. La mossa dell'istituto è parte del piano strategico 2017-2019 che prevede anche un taglio di 14 mila posti di lavoro e la vendita di attivi tossici per 17 miliardi di euro.

2.500 migranti soccorsi in mare in tre giorni

Parigi, 24 feb - (Agenzia Nova) - La Guardia costiera italiana ieri giovedì 23 febbraio ha reso noto che circa 2.500 migranti sono stati soccorsi e salvati nel Mar Mediterraneo in soli tre giorni: secondo i guardiacoste italiani, è in corso un aumento del numero delle traversate dalla Libia all'Italia rispetto allo stesso periodo del 2016; dall'inizio di quest'anno sono già 10.700 i migranti arrivati sulle coste dell'Italia via mare.

