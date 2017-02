L'Italia in mezzo al guado delle riforme

Italia: i prezzi saliti in un anno dell'1 per cento

- I prezzi al consumo in Italia sono aumentati dell'1 per cento a gennaio rispetto all'anno prima, dopo un aumento dello 0,5 per cento in dicembre: sono i dati definitivi pubblicati ieri mercoledì 22 febbraio dall'Istituto nazionale di statistiche (Istat); rispetto al mese precedente, in gennaio l'aumento è stato dello 0,3 per cento. Questo ritorno dell'inflazione è essenzialmente dovuto ad un notevole aumento dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (+9 per cento contro il +2,4 per cento in dicembre) e degli alimenti freschi (+5,3 per cento contro +1,8 per cento in dicembre).