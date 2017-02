Gli italiani criticano l’Europa senza mettere in discussione se stessi

- Il referendum britannico sulla Brexit e l'atteggiamento distruttivo dell'amministrazione statunitense di Donald Trump nei confronti dell’Europa sono sviluppi positivi dal punto di vista relativo dell'Italia, scrive Tobias Piller sulla "Frankfurter Allgemeine Zeitung": le pressioni sull'Ue, scrive l'opinionista, giocano in favore di chi premer per giungere a un bilancio unico europeo, e a trasferimenti a titolo compensativo dai paesi fiscalmente virtuosi a quelli indebitati: nello specifico, da Berlino verso Roma. Il dibattito italiano sulle dinamiche economiche e il futuro del progetto europeo è dominato da una narrativa completamente slegata dalla realtà, afferma Piller: la Germania che avrebbe costretto l’Italia ad aderire all’euro per ottenere un vantaggio competitivo sulla sua manifattura. Secondo chi propugna questa tesi, per l'Italia uscire dall'euro, svalutare e aumentare il deficit sarebbero una panacea in grado di rilanciare crescita e competitività. Si tratta di tesi del tutto inverosimili, che se applicate porterebbero, nel migliore dei casi, "non alla crescita, ma a una rapida bancarotta". E che però dominano la narrativa del fronte euroscettico italiano, e non solo, quando si tratta di raccogliere facile consenso in momenti di particolare difficoltà. Persino gli "amici dell'euro", in Italia, hanno l'abitudine di scaricare sull'Europa le colpe del paese. Piller cita a questo proposito le parole del premier italiano Paolo Gentiloni e il suo invito a "superare l'Europa dell'austerità". Stando all'opinionista nessuno, nella classe dirigente italiana, ha il coraggio di ammettere che i mali del paese hanno anzitutto ragioni endogene; che non è stato fatto neanche lontanamente abbastanza per rendere l'economia "più produttiva, più competitiva e più attraente per gli investimenti", spaventati dalla spesa pubblica e dalla tassazione eccessiva e da un sistema burocratico, normativo e giuridico ancora troppo convoluti. E' più facile e più comodo, accusa l'opinionista, chiedere alla Bce e dalla Commissione europea politiche monetarie espansive e ulteriori margini di indebitamento per conseguire una crescita economica che nella realtà deve fare i conti con le dinamiche di competitività del quadro economico e commerciale internazionale. I media e i politici italiani, prosegue Piller, evitano attentamente di discutere le loro responsabilità e i benefici di cui l'Italia ha goduto in realtà grazie all’euro; e puntano l'indice contro i trattati in materia di bilancio alle stregua di diktat, e non di impegni assunti liberamente dall'Italia per far parte dell'eurozona. Questa narrativa, sottolinea Piller, vale persino per gli accordi sulle risoluzioni bancarie, che pure sono entrati in vigore solo lo scorso anno. Insomma, conclude l'opinionista con un richiamo a "Il Gattopardo", secondo Roma "Tutto deve cambiare in Europa, perché in Italia nulla cambi".