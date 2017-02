L'ultima sfida di Renzi: parte la corsa alla leadership nel Pd

E' l'Italia il Paese più a rischio nel quadro europeo

Berlino, 13 feb - (Agenzia Nova) - La spia di allarme si è accesa una settimana fa: il premio di rischio sui titoli italiani ha superato la soglia simbolica dei 2 punti percentuali. Lo spread rispetto ai titoli decennali tedeschi non era così alto da da più di tre anni. Si tratta di uno sviluppo preoccupante, scrive la "Sueddeutsche Zeitung", perché non è stato innescato da un evento traumatico improvviso, ma pare dipendere da una generale sfiducia degli investitori "I premi di rischio sono un termometro affidabile per testare la tensione” sul mercato, commenta l’economista milanese Giacomo Vaciago. Ci sono ragioni sufficienti per l’incertezza dei mercati finanziari dell’Europa lacerata: la diffusione del populismo e il rafforzamento degli avversari dell’euro, nella nuova era del disordine globale. Il nervosismo è dunque una cattiva notizia per l’Italia. Il Paese, che ha il terzo debito pubblico più grande al mondo, deve rifinanziare debito pubblico per 413 miliardi di euro entro la fine dell’anno. “L’aumento dei tassi d’interesse è un brusco promemoria, per un Paese fortemente indebitato, riguardo l'esigenza di ridurre lo stock del debito”, ha ammesso il ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan, che da febbraio del 2014 si sforza di far coesistere una crescita estremamente debole a al monte del debito accumulato dal paese nel corso degli anni. Il problema, secondo il quotidiano tedesco, risiede nella "falsa impressione di continuità" fra il governo dell'ex premier Matteo Renzi, che aveva iniziato una incoraggiante opera riformatrice e quello di Paolo Gentiloni che gli è succeduto dopo la bocciatura referendaria della riforma costituzionale, il 4 dicembre scorso. A pesare, sul giudizio degli investitori, sono anche il perdurare dei gravi problemi che affliggono il settore bancario e lo spettro di possibili elezioni anticipate. L'agenzia di rating canadese Dbrs ha preso atto del clima declassando l'Italia. Già in autunno il commissario europeo Pierre Moscovici aveva chiesto a Padoan di ridurre il deficit fiscale dal 2,4 al 2,2 per cento: una correzione tutto sommato irrisoria, che pareva tesa più che altro a verificare la volontà politica dell'Italia di tenere la barra dei conti generalmente puntata verso l'equilibrio di bilancio. Tale volontà pare mancare, tanto che il rischio è ora l’apertura di un procedimento contro l’Italia da parte di Bruxelles. Se questo avvenisse ci sarebbe sicuramente un aumento del sentimento anti-europeo, che in Italia è dato da alcuni sondaggi al 46-48 per cento. Padoan stesso ha messo in guardia da provvedimenti di quel genere, che danneggerebbero in modo permanente la reputazione del Paese sul mercato finanziario, causando un ulteriore aumento i tassi d’interesse. Le notizie che provengono dal Belpaese, del resto, non sono tutte negative. Nel 2016 lo Stato è riuscito a recuperare 19 miliardi di euro di tasse eluse, ossia un aumento del 28 per cento rispetto all’anno precedente. Inoltre la produzione industriale, a dicembre dello scorso anno, ha registrato un aumento del 6,6 per cento: il miglior risultato dall’agosto del 2011. La Bce ha acquistato tra il 2015 e il 2017 un totale di 300 miliardi di titoli di debito pubblico italiano, consentendo al paese di risparmiare 45 miliardi di euro in minori costi di rifinanziamento che però non sono stati utilizzati per ridurre il debito. Lo scudo della Bce, però - avverte il quotidiano potrebbe presto venire a mancare.

L'ex premier Renzi innesca la corsa per la leadership del Partito democratico

New York, 13 feb - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi lancerà la corsa per la leadership del Partito democratico (Pd) nella giornata di oggi, in occasione di una riunione della direzione del Pd. Stando ad alcune indiscrezioni, Renzi si dimetterà dalla guida del partito per calendarizzare un congresso e spingere il paese al voto anticipato il prima possibile. L'ex premier puntava ad un ritorno alle urne già nel mese di giugno, ma le tensioni interne al suo partito sembrano aver fatto slittare i tempi. Nella corsa alla leadership Renzi fronteggerebbe quasi certamente il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano - che lo accusa di aver portato il partito troppo a destra - e l'ex capogruppo del partito alla Camera, Roberto Speranza.

L'ultima sfida alla minoranza Pd, Renzi potrebbe dimettersi da segretario



Madrid, 13 feb - (Agenzia Nova) - Matteo Renzi scopre oggi le carte e, svelando il piano per le elezioni, potrebbe anche annunciare le sue dimissioni da segretario generale del Partito democratico. "L'aria è quella di una finale prima del regolamento dei conti che si avrà nel prossimo congresso" scrive il quotidiano spagnolo "Abc". "Renzi vuole giocare all'attacco perché non è più disposto a continuare a subire gli attacchi da diversi fronti del partito". La scelta potrebbe essere quella di "lanciare un'ultima sfida alla minoranza del partito. Se si dimette come segretario si renderebbe inevitabile il Congresso, probabilmente in aprile, che lui spera di vincere per convocare elezioni a giugno o, più probabilmente a settembre.

Boldrini, la sede irlandese di Facebook "non riesce a fermare le campagne d'odio"

Londra, 13 feb - (Agenzia Nova) - La presidente della Camera italiana, Laura Boldrini, vittima di insulti in rete, ha criticato il quartier generale irlandese di Facebook, che gestisce i reclami europei, per la mancanza di risposte, a due mesi dall'incontro avuto con rappresentanti della compagnia. La terza carica dello Stato italiano, riferisce il quotidiano britannico "The Times", si sta battendo contro le campagne d'odio online, sottolineando che vanno di pari passo con la diffusione di false notizie.

La guerra dei "populisti di Grillo" contro la stampa italiana

Madrid, 13 feb - (Agenzia Nova) - Il quotidiano spagnolo "Abc" riassume le tensioni tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e il quasi ex assessore Paolo Berdini per tracciare un giudizio sull'M5S: "oltre la telenovela che ogni giorno i media italiani si trovano a commentare, ciò che emerge dalla povera qualità della giunta municipale è che nel Movimento 5 Stelle non c'è una classe dirigente. Il danno lo stanno pagando i romani e anche il paese per la cattiva immagine che oggi la capitale ha nel mondo". E nel mirino della testata finisce anche la "guerra" "intimidatoria" che i grillini hanno "scatenato" contro la stampa perché "non accettano le critiche feroci contro la Raggi".

