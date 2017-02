L'incontro tra Salvini e il cardinal Burke divide il Vaticano

Ministro Esteri tedesco Gabriel, opportunità da un riavvicinamento Usa-Russia e meno vincoli per gli Stati Ue

Amburgo, 6 feb - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel (Spd), ha incontrato pochi giorni fa il vicepresidente Usa Mike Pence. A margine dell'incontro, il ministro ha dichiarato alla rete televisiva “Ard” che un rilassamento delle relazioni tra Stati Uniti e Russia sarebbe di buon auspicio per la soluzione delle cirsi in Siria e Ucraina, così come per il disarmo in Europa. “Speriamo tutti che gli accordi tra Stati Uniti e Russia non ricadano sull’Ucraina o l’Europa”, ha dichiarato però il ministro. Gabriel è stato anche ospite del programma televisivo “Report da Berlino” circa il lassismo finanziario e la gestione del debito nella Ue. “Non ha senso applicare al millimetro i parametri per la Francia, o combattere con l’Italia fino all’ultimo per un deficit di bilancio dello 0,2 per cento. Ai Paesi che hanno attuato le riforme, la Ue dovrebbe dare il tempo di ridurre i loro disavanzi”, ha detto il ministro. Gabriel ha citato come esempi Francia, l’Italia e il Portogallo. Ed è tornato a sollecitare investimenti per promuovere la crescita e l'occupazione, “così che la gente possa scorgere benefici concreti dall'appartenenza all'Europa”, ha rimarcato.Il ministro non ha nominato il suo collega delle Finanze Wolfgang Schauble (Cdu), che insiste per una rigorosa disciplina di bilancio.

Europa: il socialismo affonda, Renzi politico arrogante

Madrid, 6 feb - (Agenzia Nova) - Incalzato dalle "forze populiste di ogni segno", "il socialismo europeo affonda". L'elettorato della sinistra moderata preferisce seguire "chi offre analisi chiare e presunte risposte semplici". Ma soprattutto, i socialdemocratici - funzionari della politica, attivisti passati direttamente dalle università alla cosa pubblica - scontano il fatto di non avere leader passati per "il bagno della vita reale". Lo scrive il quotidiano spagnolo "Abc" in un nuovo tentativo di spiegare le dinamiche della crisi della sinistra europea. Tra i casi passati in rassegna non manca quello italiano. E il giudizio su Matteo Renzi è impietoso. Il segretario del Pd ha detto di aver tirato male un rigore, dimostrando di non aver "approfondito le cause della sua sconfitta, tra cui c'è il suo falso ottimismo e le promesse incompiute. All'inizio del suo mandato era a contatto con la strada, quindi si è rinchiuso in una torre d'avorio. Per sedurre il centrodestra non ha avuto scrupoli ad abbattere i simboli della socialdemocrazia", come nel caso del "lincenziamento libero". "Politico arrogante", Renzi credeva di avere la strada libera in un paese in cui la socialdemocrazia era in rovina e il berlusconismo cadeva, "ma non ha compreso la realtà del paese che almeno esigeva onestà".

Il cardinale statunitense Raymond Burke alimenta le tensioni in Vaticano incontrando Matteo Salvini

Londra, 6 feb - (Agenzia Nova) - Raymond Burke, un potente cardinale statunitense in contrasto con papa Francesco, ha incontrato a Roma il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, estimatore del presidente Usa, Donald Trump. L'incontro, secondo il quotidiano britannico "The Guardian", indica che le divisioni tra i tradizionalisti e il pontefice stanno diventando sempre più politiche. All'interno della Chiesa Cattolica i sostenitori del messaggio di inclusione di papa Bergoglio si sono espressi contro il bando ai migranti voluto dalla nuova amministrazione di Washington.

Intesa Sanpaolo frena sul dossier Generali

Parigi, 6 feb - (Agenzia Nova) - Intesa Sanpaolo conferma il suo status di banca tra le più solide in Italia: il suo risultato netto registrato nel 2016 è aumentato del 13,6 per cento a 3,1 miliardi di euro ed ha confermato il versamento di dividendi per 3 miliardi; inoltre negli "stress-test" condotti su 51 banche europee, i suoi risultati sono stati tra i migliori. L'amministratore delegato Carlo Messina non cessa di ripetere che a solidità finanziaria della banca e la sua capacità di distribuire dividendi agli azionisti non sono affatto in discussione; e lo fa soprattutto ora che, più dei risultati del 2016, sono le prospettive per il 2017, con un eventuale avvicinamento a Generali, che stanno suscitando più commenti e congetture. Dopo una settimana di voci e speculazioni, sia sulla stampa che nei mercati, Intesa Sanpaolo ha dunque tenuto a riportare la calma su questo dossier: la banca smentisce categoricamente di star preparando un'offerta in azioni per la società di assicurazioni di Trieste e precisa che un avvicinamento per ora non è che una "ipotesi di lavoro"; sulla quale peraltro non sarà convocata nessuna riunione straordinaria del suo consiglio di amministrazione. La smentita tuttavia non convince gli analisti, secondo i quali il comunicato diramato da Intesa Sanpaolo non farebbe tutta la chiarezza necessaria sull'argomento Generali. Ad ogni modo Messina ha dichiarato che "noi non siamo dei corsari", come se volesse evocare un possibile ruolo di raider sulle Assicurazioni Generali da parte della francese Axa e della tedesca Allianz.

L'industria alimentare britannica teme l'esodo di lavoratori comunitari a causa della Brexit

Londra, 6 feb - (Agenzia Nova) - Alcune catene di supermercati nel Regno Unito, come Tesco, Morrisons e Asda, riferiscono i quotidiani britannici "The Times" e "The Telegraph", hanno iniziato a introdurre limiti sui quantitativi di lattuga acquistabili dai clienti a causa della carenza di prodotto dovuta ai cattivi raccolti in Spagna, Italia e Grecia. Sta vivendo un boom, invece, riporta "The Telegraph", l'elicicoltura italiana, l'allevamento di lumache per scopi gastronomici e cosmetici: secondo i dati di Coldiretti, la produzione è stimata in 44 mila tonnellate l'anno e il valore in 180 milioni di sterline. Il "Financial Times" segnala, infine, che nell'agricoltura, nell'industria alimentare e nella ristorazione in Gran Bretagna c'è preoccupazione per le conseguenze della decisione di uscire dall'Unione Europea: in previsione della Brexit molti lavoratori comunitari di questi settori stanno scegliendo di non restare nel paese.

