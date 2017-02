La sola crescita economica non salverà l'Europa

La crescita economica non basterà a salvare il progetto europeo

- L'Unione Europea sembra aver ritrovato la strada della crescita economica, scrive Joseph C. Sternberg in un editoriale sul "Wall Street Journal", ma la ritrovata prosperità giunge "ad un costo che gli elettori non intendono tollerare". Difficilmente gli elettori sfiduciano i loro governanti durante congiunture di crescita economica. Eppure, sottolinea l'opinionista, il "rischio politico" incombe sull'Ue dalla Francia alla Germania, passando per Paesi Bassi e Italia. I casi, dunque, sono due: "gli economisti sopravvalutano l'entità della ripresa economica europea, oppure ad essere sopravvalutata è l'entità del rischio politico". Come accaduto con l'elezione di Donald Trump negli Usa, però, "è più probabile che a ingannarsi siano le statistiche, perché gli elettori, di solito, non mentono". La crescita annua dell'1,9 per cento conseguita dall'Ue è certo degna di nota, scrive l'opinionista, e gli indicatori relativi alla fiducia economica paiono suggerire che la tendenza all'accelerazione della crescita sia destinata a proseguire almeno per un certo periodo. Per quale ragione, si chiede allora Sternberg, gli elettori di tanti paesi europei sono così vicini a consegnare il governo dei loro paesi a forze nazionaliste ed euroscettiche? Secondo l'opinionista, la risposta sta "in tante buone ragioni di natura non economica", a cominciare dall'incapacità di governare i flussi migratori sino "al cinismo corrosivo riguardo l'onestà e la competenza della classe tecnocratica di Bruxelles, che del resto merita tutta la cattiva nomea di cui gode presso gli elettori, e anche di più". A complicare irreparabilmente il quadro, secondo Sternberg, è "il legame che esiste tra l'economia e questi fattori di natura non economica": la Germania ha fatto fronte all'arrivo di oltre un milione di migranti nel 2015 "in primo luogo perché Grecia e Italia mancano della capacità economica, e dunque fiscale, per gestire autonomamente l'esodo". La spesa destinata alla gestione e all'accoglienza dei migranti da parte di questi paesi ha impresso una decisa accelerazione al pil di questi paesi, incluso quello della Germania: "non si possono biasimare gli elettori", però, "se questa accresciuta prosperità economica nominale sia ritenuta dagli elettori una contropartita insufficiente per l'imposizione di ulteriori costi fiscali, sociali e di sicurezza" associati all'incapacità europea di gestire collettivamente il fenomeno migratorio. In tutto questo, Bruxelles "manca dei poteri necessari a fare quel che molti elettori nordeuropei richiedono: costringere le economie del Sud Europa a riformarsi all'insegna della funzionalità". Gli elettori, afferma l'economista, "comprendono meglio di molti economisti come unire inflazione, crescita dei livelli salariali, aumento della produttività e altri misuratori statistici in un unico indicatore del benessere reale". In ultima analisi, afferma Sternberg, "le uniche statistiche economiche significative sono quelle relative ai prezzi e ai voti: i prezzi per indicare agli operatori di mercato quale condotta intraprendere; e i voti per far comprendere ai politici se i cittadini siano soddisfatti o meno delle loro ricette politiche". Se i cittadini europei non si riterranno soddisfatti delle opzioni presentate loro - avverte l'opinionista - non ci sarà crescita nominale capace di garantire la sopravvivenza del progetto europeo".