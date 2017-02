Tajani smorza i toni su Trump: le critiche non cancellano il buon rapporto tra Bruxelles e Washington

Tajani: gli Usa possono criticare, ma la Ue non si distrugge

- Di fronte alla lettera in cui il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha descritto come "una minaccia" il presidente degli Usa Donald Trump, Antonio Tajani "è molto più cauto. Sfodera le unghie per l'Unione europea ma evita sempre di alzare i toni". Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Mundo", presente a una intervista collettiva rilasciata dal presidente dell'Europarlamento. L'ex commissario ricorda che le critiche legittime e il confronto non cancellano il rapporto tra Bruxelles e Washington, rivendicando comunque il fatto che nessuno può dettare l'agenda all'Unione europea, soggetto da rinforzare "ma non contro gli Stati Uniti": "Siamo una regione democratica, senza pena di morte. Siamo indipendenti, siamo liberi". Tajani ha quindi insistito sulla necessità di affrontare "il terrorismo, il fondamentalismo" e "non i paesi musulmani", ricordando a Trump non può considerare un problema la richiesta di asilo da parte di alcune migliaia di migranti, quando da questa parte dell'Atlantico sono milioni. L'Ue va sicuramente migliorata e svecchiata dalla burocrazia, spiega Tajani difendo però l'istituzione da lui presieduta come "la casa della democrazia". Idee che vanno sostenute con forza dinanzi a tutti, Stati Uniti compresi: "ci possono criticare, ma distruggere l'Unione europea è un'altra cosa".