Germania: la visita di Merkel in Turchia e i 40 ufficiali turchi che hanno chiesto asilo

- Steffen Seibert, il portavoce del cancelliere tedesco Angela Merkel, ha affermato che la visita ufficiale di quest'ultima in Turchia, giovedì prossimo, sarà soltanto una visita di lavoro tesa solamente a "mantenere attivi i contatti” tra i governi dei due paesi. Merkel, però si sarebbe dovuta confrontare comunque con gli attori della regione il giorno successivo, in occasione del vertice Ue ospitato da Malta. La visita di Merkel è accompagnata da polemiche, non ultimo per i 40 militari turchi di stanza nelle basi Nato in Germania, che hanno chiesto asilo al governo di quel paese dopo il colpo di Stato fallito in Turchia, la scorsa estate. Il ministro della Difesa turco, Fikri Isik, attende la risposta di Berlino alle richieste dei militari, ma ha già inviato un monito al governo tedesco a “non cooperare con il terrore”. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, il parlamentare della Cdu Norbert Roettgen, ha sottolineato che le procedure di asilo dovrebbero essere guidate da norme puramente giuridiche e che le considerazioni politiche non dovrebbero giocare alcun ruolo in casi come questo. Il portavoce per la politica interna dell’Unione di centrodestra, Stephan Mayer (Csu), ha detto in un’intervista a “Der Spiegel”, che “i soldati non vanno rimandati in Turchia perché finirebbero immediatamente in prigione”. Il governo, per bocca di Seibert, ha espresso ufficiosamente un parere analogo. Secondo il ministero dell'Interno tedesco le richieste d’asilo dalla Turchia, dalle 1.800 degli anni 2014-2015 sono aumentate a 5.742 nel 2016. La protezione è stata concessa nell’8,2 per cento dei casi, e 705 domande sono state respinte. In totale ne sono state esaminate 1.837 lo scorso anno.