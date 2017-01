Italia: Visco, il fondo per i salvataggi bancari da 20 miliardi è sufficiente

- Il fondo da 20 miliardi di euro istituito dal governo italiano per far fronte alle esigenze di ricapitalizzazione delle banche nazionali in maggior difficoltà è sufficiente a far fronte ai casi più problematici. Lo ha dichiarato sabato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in occasione della conferenza Assiom-Forex di Bologna. "Si tratta di una misura importante per l'Italia, che sta emergendo dalla crisi della sua economia e del settore bancario", ha detto Visco, secondo cui le misure intraprese dallo Stato italiano lo scorso anno hanno consentito di "affrontare in maniera costruttiva" le crisi emerse nel settore del credito nazionale. Circa un un terzo dei fondi stanziati lo scorso anno dal governo Gentiloni verrà destinato a Monte di Paschi di Siena, ha spiegato Visco, e l'importo rimanente "lascia un margine più che sufficiente a garantire la ricapitalizzazione di qualunque altra banca rientri nelle condizioni previste dal decreto istitutivo, a partire da quelle riguardanti gli esiti degli stress test". Visco ha anche fatto riferimento alla Banca centrale europea, affermando che l'Eurotower dovrebbe mantenere una politica monetaria accomodante per scongiurare i rischi legati alla deflazione e garantire la stabilità dei prezzi. "Non c'è ancora alcuna indicazione chiara da parte degli investitori in merito a una inversione di tendenza delle componenti fondamentali che determinano l'andamento dei prezzi al consumo e l'aumento dei salari", ha detto il governatore della Banca d'Italia.