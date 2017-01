Gli zigzag ideologici di Beppe Grillo

La svolta a destra di Beppe Grillo

Parigi, 25 gen - (Agenzia Nova) - Beppe Grillo è spesso criticato per i suoi zigzag ideologici, ma è sempre più verso la destra che va la sua linea politica: è quanto scrive sul quotidiano economico francese "Les Echos" il corrispondente da Roma, Olivier Tosseri, commentando il contenuto della scioccante intervista rilasciata dall'istrione genovese al domenicale francese "Journal de Dimanche"; in cui Grillo si dice "abbastanza ottimista" a proposito di Donald Trump, che "sembra un moderato" e ritiene che "la politica internazionale ha bisogno di uomini forti" come Vladimir Putin. Questo apprezzamento di Grillo per i leader "muscolosi" si aggiunge alla dichiarazione postata sul suo blog in seguito alla morte del terrorista tunisino abbattuto da due poliziotti a Milano il 23 dicembre scorso: "Ora è tempo di agire e di proteggerci. Bisogna espellere immediatamente tutti gli immigrati in situazione irregolare, sospendere Schengen con la chiusura delle frontiere in caso di attentati in Europa". Parole, commenta Tosseri, che sembrano scritte da Matteo Salvini, il leader della Lega nord che ha perso a modello Marine Le Pen. Si tratta di una convergenza di vedute che preannuncia una alleanza tra populisti alle prossime elezioni, si chiede "Les Echos": perlomeno è quanto temono una parte della base del Movimento 5 stelle (M5s) ed alcuni suoi parlamentari: "Né Trump n Salvini! Dio ci guardi!" ha commentato uno dei gerarchi del M5s ricordando che il programma del partito, in particolare sulla questione dell'immigrazione, non è dettato dal blog di Grillo e rifiutando qualsiasi idea di alleanza prima o dopo le elezioni. "Meglio soli ce mal accompagnati, anche in Europa", ha twittato un senatore M5s.

Raggi di nuovo nei guai, indagata per abuso di ufficio e falso in atto pubblico

Madrid, 25 gen - (Agenzia Nova) - La sindaco di Roma Virgina Raggi riceve un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta relativa alla nomina di Renato Marra a capo del Dipartimento turismo del Campidoglio. Marra è fratello di Raffaele, ex capo del personale del Comune di Roma poi arrestato. La procura ha ipotizzato le accuse di abuso di ufficio e falso in atto pubblico. Il quotidiano spagnolo "El Pais" ricorda che l'arresto di Raffaele Marra "che per molti svolgeva le sorti di vero sindaco nell'ombra, è stato un colpo durissimo per Raggi, che aveva difeso con le unghie e con i denti il suo capo del personale, forse per inesperienza".

A un anno di distanza la morte di Regeni getta un'ombra sulle relazioni tra Italia ed Egitto

Londra, 25 gen - (Agenzia Nova) - A un anno dalla scomparsa al Cairo di Giulio Regeni, il dottorando italiano dell'Università di Cambridge, il cui cadavere fu poi ritrovato con segni di torture, si sa qualcosa in più sui suoi ultimi giorni, riferiscono i quotidiani britannici "The Guardian" e "The Telegraph". È emerso, in particolare, un video che lo riprende con l'ambulante Mohammed Abdullah, che lo denunciò alle autorità egiziane. L'Egitto continua a negare il coinvolgimento dei servizi segreti, ritenuto, invece, molto probabile dall'Italia. Le relazioni tra i due paesi sono tese, in un contesto di preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, in particolare in Libia.

Citigroup: colloqui coi regolatori in Italia, Irlanda e altri paesi sulla delocalizzazione post Brexit

Londra, 25 gen - (Agenzia Nova) - Il colosso statunitense dei servizi finanziari Citigroup, riferisce il "Financial Times", ha avuto colloqui con le autorità di vigilanza di settore in Irlanda, Italia, Francia, Spagna, Germania e Olanda riguardo alle nuove attività in quei paesi dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Lo ha reso noto l'amministratore delegato per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, Jim Cowles, in occasione dell'European Financial Forum, a Dublino. Citi, ha detto il manager, prenderà una decisione sui suoi piani per il post Brexit entro la prima metà dell'anno.

Bt: si allarga lo scandalo contabile italiano, allerta profitti

Londra, 25 gen - (Agenzia Nova) - In evidenza sulla stampa del Regno Unito lo scandalo contabile della divisione italiana della compagnia di telecomunicazioni britannica Bt: l'indagine di Kpmg ha rivelato un buco maggiore del previsto, di 530 milioni di sterline, costringendo il gruppo a rivedere le stime di crescita per i prossimi due anni finanziari. Le irregolarità emerse in Bt Italia, parte di Global Services, per le quali erano già stati sospesi l'amministratore delegato Gianluca Cimini e la direttrice operativa Stefania Truzzoli, si aggiungono ad altri problemi, in particolare il deficit previdenziale e i contrasti con l'Ofcom, Office of Communications, l'autorità di vigilanza. Il titolo azionario ha perso un quinto del suo valore, scendendo al livello più basso dal 2013: sei miliardi di sterline sono stati bruciati ieri in una delle peggiori giornate di trading dalla privatizzazione, nel 1984.

