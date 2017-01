I cyber attacchi che allarmano il settore finanziario

L'Italia insegna la Costituzione agli islam musulmani per "creare un clima di tolleranza" e combattere la radicalizzazione

Londra, 12 gen - (Agenzia Nova) - Il ministero dell'Interno italiano, riferisce il quotidiano britannico "The Independent", nell'ambito della lotta all'estremismo, ha deciso di finanziare la formazione di leader religiosi non cattolici, come gli imam musulmani, e più in generale degli stranieri intenzionati a lavorare in Italia in materia di Costituzione e tolleranza. Il primo corso, gestito dall'Università di Bologna, partirà a febbraio a Ravenna; tra i temi delle lezioni, la libertà di credo e di espressione e i diritti e doveri nelle società democratiche.

Niente referendum sulla riforma del codice del lavoro

Parigi, 12 gen - (Agenzia Nova) - La Corte costituzionale italiana ha respinto la richiesta presentata dal sindacato Cgil per la tenuta di un referendum sulla riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori contenuta nel "Jobs Act", uno dei grandi cantieri riformistici che l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva aperto per rilanciare l'economia dell'Italia. La Corte ha invece ammesso altre due proposte di referendum della Cgil, quelli sui buoni lavoro (voucher) e sugli appalti.

La Ue non si oppone al piano di salvataggio di Monte dei Paschi

Berlino, 12 gen - (Agenzia Nova) - Il Comitato di risoluzione unico europeo (Srb) ritiene che il salvataggio pianificato dell’Istituto bancario italiano Monte dei Paschi di Siena non abbia violato le normative europee. “Non ci sono dubbi circa l’interpretazione delle norme comunitarie da parte delle autorità governative”, ha detto il capo Elke Koenig. “Il Governo e le autorità di regolamentazione dell’Ue hanno fatto un buon lavoro”. Il governo italiano prevede di destinare due miliardi di euro dal bilancio dello Stato per compensare circa 40.000 piccoli investitori del Monte dei Paschi. In complesso il salvataggio dovrebbe costare al Paese 6,6 miliardi di euro.

Monte dei Paschi, aumenta la pressione per la pubblicazione dei nomi degli insolventi

Londra, 12 gen - (Agenzia Nova) - Monte dei Paschi di Siena, riferisce il "Financial Times", potrebbe essere costretta a rendere pubblici i nomi di alcuni dei suoi maggiori debitori insolventi, nell'ambito di un piano di salvataggio pubblico da 6,5 miliardi di euro. L'iniziativa, ancora in discussione a livello politico, potrebbe stabilire un precedente nel settore bancario europeo a sfavore delle norme a tutela della riservatezza dei clienti. La pressione sull'istituto di credito è aumentata da quando, il mese scorso, è emerso che necessita di capitali per 8,8 miliardi, più di quanto stimato precedentemente.

Gli attacchi informatici allarmano il settore finanziario

Berlino, 12 gen - (Agenzia Nova) - Le indagini in corso in Italia sul grave caso di spionaggio informatico che vede al centro due fratelli romani - Giulio Occhionero, ingegnere di 45 anni, e la sorella Francesca Maria, di 49 - è allarmante, e non soltanto per l'Italia: gli attacchi informatici hanno colpito sistematicamente i sistemi di posta elettronica della Banca centrale, del Parlamento, di ministeri, aziende, sindacati, società di recupero crediti, studi legali e anche del Vaticano. La Banca centrale europea (Bce) teme che l’account di posta del suo presidente, Mario Draghi, sia stato violato. Tra i bersagli anche gli ex premier italiani Matteo Renzi e Mario Monti, l’ex direttore generale della Banca d’Italia Fabrizio Saccomanni, il capo della Guardia di Finanza Saverio Cantalupo, diversi politici, l’ex portavoce di Silvio Berlusconi e il cardinale Gianfranco Ravasi. Una lista che dimostra quanto siano inadeguate le misure di sicurezza informatiche delle istituzioni politiche e finanziarie, non solo italiane. Il malware “occhio di piramide” ha infettato i computer dei bersagli sottraendo documenti e scattando screenshot. Circa 18.327 gli attacchi, 1.793 i casi di violazione di password. I dati raccolti dai due arrestati sono stati raccolti in 122 cartelle crittografate su server negli Stati Uniti. I due fratelli arrestati hanno cercato di eliminare le prove dai loro computer ed hanno negato ogni addebito. Hanno inoltre usato una serie di società a compartimenti stagni per coprire le loro tracce. La svolta nelle indagini c’è stata quando le autorità italiane hanno ottenuto la collaborazione del Federal Bureau of Investigation statunitense (Fbi). Il dubbio è se i due possano davvero aver agito da soli. Il capo della polizia postale italiana è stato sollevato dal suo incarico dal capo della polizia, per non aver informato i suoi superiori delle indagini. “Attacchi sempre più mirati diventano sempre più difficili da rilevare”, spiega Norbert Pohlmann, direttore dell’Istituto per la sicurezza di Internet presso la Hochschule della Westfalia. “Una volta infettata una mail, il virus si diffonde facilmente ai suoi contatti”, spiega. Bande di hacker utilizzano sempre più massicciamente il cosiddetto “GozNym Trojan” per svuotare conti correnti bancari. Secondo uno studio condotto da “Ibm” 13 banche, fra banche cooperative e casse di risparmio, sono state colpite in Germania. I danni ammontano a milioni di euro. Nei primi mesi del 2014 era stato colpito il membro del Consiglio di sorveglianza del gruppo energetico Rewe, Alain Caparros. Per proteggere se stesse, le aziende investono somme ingenti. Secondo un sondaggio della società di ricerche di mercato Gartner, in tutto il mondo nel 2016 sono stati spesi in questo campo 81,6 miliardi di dollari, con un incremento del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente. Fra le banche colpite ci sono Eyb, Bank of China, Bank of East Asia e il gruppo bancario “Carbanak” che raccoglie oltre 100 banche in Russia, Usa, Giappone, Svizzera e Olanda. Gli hacker hanno così ottenuto circa un miliardo di dollari.

