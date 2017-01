Parlamento europeo: accordo? Quale accordo?

Germania, Lammert risponde alle critiche per le vittime dell’attacco di Berlino

- Il corpo di Fabrizia di Lorenzo, uccisa nell’attentato di Berlino, è stato accolto all'aeroporto di Ciampino, oltre che dai parenti, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti. In Polonia il Presidente Andrej Duda ha onorato l’autotrasportatore Lukasz, prima vittima dell'attentatore stessa cosa per il Presidente israeliano Reuven Rivlin nei confronti di una sua connazionale. In Germania invece, oltre alla partecipazione del Presidente Joachim Gauck e del cancelliere tedesco Angela Merkel, assieme al ministro dell'Interno Thomas de Maizière, la reazione degli abitanti della Capitale tedesca è stata di unità contro il terrorismo. Tuttavia manca una memoria comune dei morti e dei circa 50 feriti dell’attacco di Berlino. “Trovo triste e indegna la mancanza di attenzione da parte dello Stato”, ha detto la moglie di una delle vittime. Il Presidente del Bundestag, Norbert Lammert, ha dichiarato che il Parlamento renderà omaggio alle vittime con un minuto di silenzio prima della riunione di giovedì prossimo. Il cancelliere Angela Merkel ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime degli omicidi avvenuti tra il 2000 e 2006 allo Schauspielhaus di Berlino, a cui aveva fatto riferimento l’ex Presidente Christian Wulff. La sua presenza è stata molto apprezzata dai parenti delle vittime, per la maggior parte non di origine tedesca come non tedesche erano alcune delle vittime della strage di Natale (sette tedeschi, un ceco, un ucraino, un’italiana, un polacco e una israeliana, secondo l’ufficio federale della polizia criminale).