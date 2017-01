La scommessa persa da Grillo

Bloccato il tentativo del Movimento 5 stelle di entrare nel gruppo liberale europeo

Londra, 10 gen - (Agenzia Nova) - La mossa a sorpresa di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 stelle, per abbandonare la partnership con l'Ukip, il Partito per l'indipendenza del Regno Unito, al Parlamento europeo ed entrare nel gruppo parlamentare dell'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa (Alde), guidato da Guy Verhofstad, uno dei più convinti difensori dell'Unione, è finita nel caos, riferisce la stampa britannica. Gli iscritti dell'M5s hanno approvato online il passaggio, col 78,5 per cento dei voti favorevoli, ma l'Alde ha poi respinto la richiesta, a causa di "un terreno comune insufficiente". In Italia, la svolta è apparsa come un tentativo di concludere un "matrimonio di convenienza" per mostrarsi meno radicali in vista delle elezioni politiche.

M5s, la scommessa perduta di Grillo

Madrid, 10 gen - (Agenzia Nova) - Il Movimento 5 Stelle risponde alla chiamata a sorpresa di Beppe Grillo per decidere del suo futuro all'Europarlamento. Il referendum online celebrato in grande fretta segna la fine dell'alleanza con l'Ukip di Nigel Farrage e l'intesa con l'Alde. Il passaggio è saltato però a causa del ripensamento del leader dei liberali, il belga Guy Verhofstadt: troppe le differenze per scrivere una agenda comune.

Sorprendenti coalizioni nel Parlamento europeo

Berlino, 10 gen - (Agenzia Nova) - La partita a due fra socialdemocratici e cristiano democratici per la presidenza Parlamento europeo vede ora un terzo incomodo: Guy Verhofstadt del gruppo liberale Alde. Una settimana fa il leader del gruppo parlamentare socialdemocratico, Gianni Pittella, aveva annunciato la sua candidatura per la presidenza, come determinato nell’accordo del 2014. Il suo rivale è Antonio Tajani (Ppe). Ora in soccorso di Verhofstadt potrebbe venire anche il Movimento 5 stelle di Beppe Grillo, il cui elettorato ha votato con il 78,5 per cento l’adesione al gruppo dell’Alde, lasciando così quello dell’Efd di Nigel Farage. Una collaborazione con Grillo sarebbe stata impossibile fino a due anni fa, ha detto Verhofstadt. Critiche alla possibile alleanza sono venute da Martin Weber che ha avvertito: “Questa sorta di offerte segrete dietro le quinte allontana i cittadini del progetto europeo”. Tuttavia Grillo ha sottolineato che permangono grandi differenze fra i due partiti. Per sconfiggere il candidato del Ppe Tajani, ex commissario italiano all’industria presso la Ue, Verhofstadt opta per una maggioranza di sinistra. Sarà interessante vedere cosa accadrà nella votazione segreta nel quarto turno, quando è sufficiente la maggioranza semplice.

Gli investitori dovrebbero partecipare agli aumenti di capitali di Unicredit e Deutsche?

Londra, 10 gen - (Agenzia Nova) - Nei prossimi sei mesi due delle maggiori banche europee, l'italiana Unicredit e la tedesca Deutsche Bank, cercheranno di raccogliere capitali freschi per venti miliardi di euro complessivamente. Gli investitori – domanda il "Financial Times" – dovrebbero darglieli? Entrambi i titoli hanno beneficiato di un clima più ottimista nelle ultime settimane. UniCredit, inoltre, ha presentato un piano di ristrutturazione drastico, che è stato accolto positivamente dal mercato. I due istituti sono molto diversi: quello italiano costituisce, tutto sommato, una realtà più semplice; quello tedesco ha davanti a sé sfide impegnative. Se un investitore dovesse fare una scelta, è difficile immaginare che sarebbe a favore di Deutsche.

Le banche venete sulla via della fusione per evitare la liquidazione

Parigi, 10 gen - (Agenzia Nova) - Le banche Popolare di Vicenza e Veneto Banca vogliono voltare la pagina delle difficoltà passate e guardare al futuro: lo scrive il quotidiano economico francese "Les Echos" riferendo che ieri lunedì 9 gennaio i due istituti hanno presentato una proposta di indennizzo ai circa 175 mila ex azionisti danneggiati nel corso del salvataggio dello scorso anno da parte dello Stato italiano; l'obbiettivo è di evitare eventuali ricorsi in tribunale e concentrarsi sul loro progetto di fusione. La Banca centrale europea (Bce) infatti, ricorda il corrispondente da Roma di "Les Echos" Olivier Tosseri, il 16 dicembre scorso ha intimato ai due istituti di presentare entro il 31 gennaio prossimo un piano operativo per ridurre rapidamente la montagna di crediti a rischio che grava sui loro bilanci ed una prima bozza del progetto di fusione, da realizzare entro la fine di quest'anno o al massimo agli inizi del 2018: questo matrimonio infatti è l'unica soluzione per evitarne la liquidazione. Il piano strategico per rilanciare la nuova banca che uscirà dalla fusione tuttavia si annuncia doloroso: in Veneto come in Toscana, dove sono concentrate le agenzie dei due istituti, esso promette lacrime e sangue in termini di riduzione dei costi e quindi degli sportelli e dei relativi posti di lavoro. A condurlo in porto dovranno essere l'amministratore delegato di Veneto Banca, Cristiano Carrus, ed il nuovo capo della Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, che quando era alla testa di Monte dei Paschi di Siena aveva adottato una severa cura di austerità e che prenderà la guida della nuova banca dopo la fusione. I negoziati con i sindacati si annunciano carichi di tensioni e "Les Echos" non esclude la cessione di partecipazioni come Banca Apulia o Banca Nuova. Questo nuovo matrimonio tra banche popolari comunque, dopo quello avvenuto con successo tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, segnerà una ulteriore tappa nel consolidamento del settore bancario italiano la cui eccessiva frammentazione è percepita come uno dei suoi principali handicap.

