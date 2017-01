Inflazione, per Draghi non è ancora tempo di festeggiare

Il passo falso del Movimento 5 stelle

- Un membro dello staff del sindaco di Roma Virginia Raggi (38 anni), esponente del Movimento 5 stelle, ha descritto la sua giunta come intrisa di “intrighi e paura”. Le difficoltà incontrate dal sindaco nella nomina dei suoi collaboratori nuoce all'immagine del suo partito a livello nazionale. Ultimo in ordine è stato l’arresto del Consigliere Raffaele Marra, sospettato di corruzione. Potrebbe essere in corso anche un’indagine sul sindaco stesso. Questo, almeno finora, avrebbe comportato le immediate dimissioni della Raggi per violazione del codice etico del partito, come era accaduto per il sindaco di Parma Pizzarotti. Beppe Grillo, cofondatore del Movimento, ha però presentato sul suo blog un nuovo codice etico. Un collegio arbitrale potrà decidere d’ora in poi se siano necessarie o meno le dimissioni. E l’ultima parola spetterebbe comunque a Grillo stesso. Tale decisione non è piaciuta a molti sostenitori del Movimento. Ma Roma non è il solo problema. In Sicilia c'è stato il caso delle firme contraffatte. A tenere banco negli ultimi giorni, invece, è la polemica, non solo italiana, in merito all'affidabilità delle informazioni diffuse in rete. Il presidente dell’antitrust italiana Petruzzella ha addirittura suggerito un’autorità di vigilanza europea che combatta le "false notizie" lasciate circolare in rete. Grillo ha definito la proposta una sorta di “inquisizione”, ed ha provocatoriamente proposto che a sancire l'affidabilità di notizie e informazioni sia una commissione di persone scelte casualmente tra i cittadini.