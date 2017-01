Italia, l’agenda di Paolo Gentiloni

- Dall’inizio dell’anno la terza economia dell’area europea, l'Italia, ha assunto la presidenza del G7. Il prossimo vertice delle principali nazioni industrializzate nel 2017 si terrà in Sicilia, a Taormina, e a fare gli onori di casa sarà il nuovo presidente del ConsiglioPaolo Gentiloni. Nuovi leader presenti, rispetto a quello tenutosi nel 2015 in Giappone, saranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il nuovo presidente francese e la britannica Theresa May. L’Italia intende sfruttare questa opportunità: il nuovo premier ha presentato l’ordine del giorno nella sua prima conferenza stampa, due settimane dopo essersi insediato come successore del dimissionario Matteo Renzi. “Utilizzeremo la presidenza del G7 per portare a buon fine due temi. Vogliamo contribuire a sviluppare le relazioni con la Russia e attirare l’attenzione sulla regione mediterranea”, ha dichiarato il Premier italiano. La Russia è stata esclusa dal gruppo dei paesi industrializzati nel 2014, tuttavia si prevede un riavvicinamento con gli Usa dopo l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. Ecco perché Gentiloni vuole usare la sua presidenza del G7 per dare all'Italia un ruolo di mediazione. “Non si tratta di abbandonare i principi, ma di abbandonare la logica della guerra fredda, che non è correlata alla situazione attuale”, ha dichiarato. Le sanzioni europee alla Russia hanno causato gravi danni all’economia italiana, che in quel paese aveva un importante partner commerciale. Tuttavia Gentiloni ha ribadito che i le relazioni transatlantiche rimangono fra i capisaldi della politica italiana. Per quanto riguarda l’altro tema, quello dei rifugiati, l’Italia si sente abbandonata dai partner della Ue. Durante il 2016, secondo dati del ministero dell’Interno italiano, sono state oltre 181 mila i migranti sbarcati in Itala dopo aver attraversato il Mediterraneo. Tuttavia solo 500 tra i 38 mila migranti presenti clandestinamente nel paese sono stati espulsi. Roma spera in un maggior sostegno di Bruxelles. Il Governo Gentiloni è alle prese anche con complicati nodi di politica interna, a partire da quello della nuova legge elettorale, ma gli impegni internazionali e nuove elezioni, si dice a Roma, non sono compatibili.